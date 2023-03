Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Eintracht Frankfurt hofft, gegen den VfL Wolfsburg jubeln zu können. © Oliver Vogler/imago

Eintracht Frankfurt muss am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg ran. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Wolfsburg - Für Eintracht Frankfurt geht es am 23. Spieltag zum VfL Wolfsburg. Dort hofft die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auf einen Sieg, von den letzten vier Spielen (3x Bundesliga, 1x Champions League) konnte die SGE nur die Partie gegen den SV Werder Bremen für sich entscheiden. Um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren, sollen gegen die Wölfe drei Punkte her.

„Es war gut, eine gesamte Trainingswoche und die Spieler in einem erholten Zustand zu haben. Nach zwei freien Tagen haben wir relativ viele Inhalte reingepackt und uns mit unserem Fußball in allen Aspekten beschäftigt“, sagte Glasner vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Die Stimmung bei Eintracht Frankfurt scheint also gut zu sein vor dem Spiel am Sonntag (05. März, Anpfiff 17.30 Uhr).

Eintracht Frankfurt: Das sind die Rekord-Torschützen Fotostrecke ansehen

Eintracht Frankfurt muss auf Djibril Sow verzichten

Mittelfeldlenker Djibril Sow wird die Partie verpassen, er sah am vergangenen Wochenende bei der Niederlage gegen RB Leipzig die fünfte Gelbe Karte. „Wir haben gezeigt, dass wir auch ohne Djibril gewinnen können, wie im Pokal gegen Darmstadt 98. Alle haben unser Vertrauen. Wenn alle gesund bleiben, beginnen Sebastian Rode und Daichi Kamada. Ansonsten ist die Aufstellung nicht endgültig entschieden“, sagte Glasner.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt steigt am Sonntag, 05. März 2023, um 17.30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 05. März 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(msb)