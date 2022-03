Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum: Die Partie live im TV und Live-Stream

26. Spieltag

Von Melanie Gottschalk schließen

Eintracht Frankfurt empfängt nach dem Sieg in der Europa League den VfL Bochum in der Bundesliga. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat sich aus einem kleinen Tief geschossen. Der erste Befreiungsschlag gelang der SGE gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende, in der Europa League gegen Betis Sevilla im Achtelfinale lief es dann auch rund. Diesen Schwung möchte die Eintracht auch mit die nächste Bundesliga-Partie gegen den VfL Bochum nehmen.

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner weiß um die Stärke des Gegners: „Der VfL Bochum spielt eine sehr gute Saison. Egal, ob Holtmann, Blum, Antwi-Adjej oder Asano – sie haben eine sehr gute Offensive. Zudem sind sie im Mittelfeld sehr lauffreudig“, sagte er vor dem Spiel. „Wir haben Respekt vor ihnen. Sie haben die meisten ihrer Punkte aber in Heimspielen geholt. Dementsprechend wollen wir die Punkte natürlich in Frankfurt behalten.“

Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum: Glasner kann fast aus den Vollen schöpfen

Glasner kann dabei bei Eintracht Frankfurt fast aus den Vollen schöpfen: „Ragnar Ache wird weiterhin fehlen. Hinter Danny da Costa steht noch ein Fragezeichen aufgrund seiner Problematik am Schambein. Ansonsten sind alle Spieler dabei“, sagte er. Sebastian Rode habe trainiert und sei einsatzfähig. Eine komplette Rotation schließe er aber aus. „Aber es kann durchaus sein, dass der eine oder andere Spieler mal eine Pause bekommt“, sagte der Trainer.

Doch gleich zu Beginn der offiziellen Pressekonferenz musste Glasner erst einmal ein trauriges Thema ansprechen. Denn am Freitag (11.03.2022) wurde bekannt, dass einer der großen Legenden von Eintracht Frankfurt, Jürgen Grabowski, im Alter von 77 Jahren verstorben ist. „Ich möchte mein Beileid allen Hinterbliebenen von Jürgen Grabowski aussprechen. Wir hoffen, am Sonntag mit einem Sieg einen kleinen Gruß nach oben zu schicken“, sagte Glasner. Ein Sieg am Sonntag (13.03.2022) ist also Pflicht.

Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum steigt am Sonntag, 13. März 2022, um 17.30 Uhr im Frankfurter Stadion. Wir sagen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum: Bundesliga im Live-Stream von DAZN