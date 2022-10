Eintracht Frankfurt in Bochum: Geistig frisch mit Mario Götze

Von: Thomas Kilchenstein

Wieder fit: Mario Götze. © Imago/Sven Simon

Wie Eintracht Frankfurt das „Sandwich-Spiel“ zwischen zwei Partien in der Champions League gegen den VfL Bochum mental angehen will.

Frankfurt am Main – Natürlich dreht sich im Vorfeld einer eigentlich ungleichen Partie – Champions League-Team trifft auf sieglosen, abgeschlagenen Tabellenletzten – vieles, wenn nicht alles, um die Frage der Motivation des Favoriten. Wie legt man den Schalter um von der bestens ausgeleuchteten Königsklasse hin zum grauen Alltag, wie bekommt man „gute Energie und Leidenschaft“ auf den hart umkämpften Platz des VfL Bochum? Trainer Oliver Glasner, der Trainer der Frankfurter Eintracht, weiß wie: „Mit geistiger Frische.“

Und die kann man sich auf vielerlei Art und Weise holen, durch Siege, durch positive Ergebnisse oder einfach durch die Tatsache, dass man, sagen wir, an einem Donnerstagvormittag bei 15 Grad und Sonnenschein auf sattgrünem Rasen trainieren darf. „Es kann einen im Leben“, sagt der Fußballlehrer, „schlimmer erwischen, als Fußballprofi zu sein“. Was sind da schon 35.000 Zusehende in einem „Sandwich-Spiel“ zwischen zwei Partien binnen einer Woche gegen Tottenham Hotspur?

Eintracht Frankfurt wirkt stabiler

Geistige Frische also. Leichter gesagt als erreicht. Immerhin kann Eintracht Frankfurt für sich beanspruchen, mittlerweile gefestigter zu sein, der positive Trend, den die Mannschaft nach der 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg an den Tag gelegt hat, soll fortgeführt werden – selbst gegen eine Mannschaft, die sich ebenfalls in den tiefsten Tiefen des Tabellenkellers verkrochen hat. Aber seinerzeit, Anfang September war das, habe man eben nicht jene geistige Frische aufgebracht, jene Konzentration, jenen Willen und Mut, um „unser Spiel durchzubringen“. Das sei jetzt anders, sein Team habe in den letzten Wochen einen Reifeprozess durchlaufen, der Glasner eigentlich zuversichtlich stimmt, dass sich ein Leistungsknick wie gegen Wolfsburg nicht mehr so einfach ereignet.

Einen der größten Fehler, den sein Team in diesen Tagen machen kann, ist, auf die Tabelle zu schauen, er jedenfalls tue dies nicht. „Wenn wir den Tabellenersten schlagen können, dann“ könne man auch gegen den Letzten verlieren. Eintracht Frankfurt ist ja in dieser Hinsicht ein bisschen vorbelastet, den Beladenen und Schwachen hilft man gerne kurzfristig auf die Beine, Beispiele aus jüngerer Zeit gibt es zuhauf. Auch die Erinnerung an die vergangene Partie im Ruhrstadion ist nicht positiv besetzt, nach einem Erfolg in der Europa League unterlag man recht sang - und klanglos 0:2, Goncalo Paciencia verschoss zudem einen Elfmeter. Aber der VfL Bochum, nach Abgängen einer Reihe von Leistungsträgern personell geschwächt, ist inzwischen eine andere Mannschaft, am Einsatzwillen, warnt Glasner, habe es dem Team auch unter ihrem neuen Trainer Thomas Letsch traditionell noch nie gemangelt.

Eintracht Frankfurt: Bekommt Alario eine Chance?

Dass Oliver Glasner seine Elf umbauen wird, ist angesichts der Gelb-Rot-Sperre von Randal Kolo Muani klar. Lucas Alario oder Rafael Borré seien beide „sehr nah dran“, sagt der Coach, denkbar ist, dass der Ex-Leverkusener zu seinem zweiten Startelfeinsatz kommt. „Wir haben genug Offensivpower, Kolo Muani ersetzen zu können.“ Sicher ist, dass der gegen Tottenham verletzte Mario Götze ins Team zurückkehrt, seine Probleme am Sprunggelenk sind behoben, am Donnerstag hat er das komplette Trainingspensum absolviert.

Ansonsten hat sich Trainer Glasner natürlich personell nicht in die Karten schauen lassen, er verriet nicht, ob er rotieren und etwa Makoto Hasebe eine Verschnaufpause geben wird. Der Oldie dürfte freilich spielen, gerade gegen Bochum benötigen die Hessen einen, der das Spiel von hinten heraus trägt, zum anderen sei der Mann, wie Glasner lobt, „nicht unterzukriegen“. (Thomas Kilchenstein)