Live-Ticker: Eintracht Frankfurt zu Gast beim VfB Stuttgart – Kostic und Kamada fehlen

SGE

Eintracht Frankfurt will gegen den VfB Stuttgart einen Neustart wagen, muss aber auf zwei Leistungsträger verzichten. Wir sind live für Sie dabei!

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Anstoß am Samstag, 05.02.2022, 15.30 Uhr

Stuttgart – Nach einer einwöchigen Pause geht es für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga weiter. Die SGE musste zuletzt eine bittere 0:2-Heimpleite gegen Arminia Bielefeld einstecken und hofft gegen den VfB Stuttgart auf eine Art Neuanfang. Die schwächelnden Schwaben wollen am Samstag (05.02.2022, live im TV und Live-Stream) ab 15.30 Uhr aber auch wieder Punkte sammeln. Denn während die Eintracht mit 28 Punkten aktuell auf Platz neun der Tabelle steht, steckt der VfB mit 18 Punkten direkt im Abstiegskampf. Derzeit stehen die Schwaben auf Platz 17 der Tabelle, einen Punkt hinter dem Relegationsplatz.

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner weiß aber um die Stärken des VfB Stuttgart: „Der VfB hatte zuletzt Probleme, Tore zu erzielen, weshalb sie wenige Punkte geholt haben. Aber sie sind fußballerisch richtig gut, haben viel Tempo über die Außen und ein sehr gutes zentrales Mittelfeld mit Endo und Mangala“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Kamada und Kostic fehlen Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart

Besonders bitter für Eintracht Frankfurt: Wie Trainer Oliver Glasner mitteilte, muss die SGE auf die beiden Leistungsträger Daichi Kamada und Filip Kostic verzichten. Auch Ragnar Ache steht für die Partie gegen den VfB Stuttgart nicht zur Verfügung. „Ragnar Ache und Daichi Kamada fehlen verletzt. Bei Daichi war es knapp, aber es hat nicht gereicht. Wir wollen kein Risiko eingehen, weil wir noch viele Spiele haben. Filip Kostic wird mit einem grippalen Infekt ausfallen.“ Ersatztorhüter Diant Ramaj hatte darüber hinaus eine Operation am Meniskus und wird der SGE für mehrere Wochen fehlen.

Rafael Borré, der in der vergangenen Woche bei seiner Nationalmannschaft in Kolumbien verweilte, hatte Probleme mit seinem Rückflug, weshalb er erst am Freitag (04.02.2022) wieder ins Training bei Eintracht Frankfurt einsteigen konnte. Ob er deshalb am Samstag gegen den VfB Stuttgart von Beginn an spielen wird, ist deshalb fraglich. „Goncalo Paciencia ist eine Option in der Spitze. Auch zwei Stürmer und einer dahinter wäre möglich. Zudem ist Jens Petter Hauge wieder fit. Knauff kann im Halbraum spielen, Lammers genauso. Wir haben mehrere Varianten im Kopf“, sagte Glasner vor dem Spiel.

Eintracht Frankfurt: Erster Startelfeinsatz für Neuzugang Ansgar Knauff?

Ansgar Knauff, der Neuzugang von Eintracht Frankfurt in diesem Transferwinter, könnte hingegen gegen den VfB Stuttgart schon auf dem Platz stehen. Trainer Glasner fand lobende Worte für 20-Jährigen: „Ansgar hat sich sehr gut eingefügt, was zum einen an ihm liegt und zum anderen an der Mannschaft, die ihn sehr gut aufgenommen hat. Seine Stärken sind Laufstärke, Tempo, Tiefe und wie er die Räume hinter der Kette attackiert.“