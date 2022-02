Eintracht-Kolumne Ballhorn: Murmeltier verjagt 

Eintracht Frankfurt

Von Thomas Stillbauer schließen

Eintracht Frankfurt ist in Stuttgart dabei, den nächsten Abstiegskandidaten zu beschenken. Aber dann kommt ER. Unsere Kolumne Ballhorn.

Stuttgart - Und wöchentlich grüßt das Murmeltier, sprich: Immer wieder hilft Eintracht Frankfurt den Armen und Gebeugten auf die Beine. Aber diesmal schaut das Murmeltier nur kurz vorbei – dann kommt Ajdin Hrustic und jagt es davon. Ballhorn, der einzige Liveticker, der nicht schläft wie ein Murmeltier, aber trotzdem erst nach dem Spiel erscheint, ist angemessen erleichtert.

-32 Minuten: Boah.

-29 Minuten: War das hart.

-27 Minuten: Wir haben liebe Gäste heute Abend.

-25 Minuten: Das erste Mal seit zwei Jahren.

-23 Minuten: Da musste die Küche geputzt werden.

-22 Minuten: Das erste Mal seit … äh … hab ich vergessen.

-20 Minuten: Was du da für Erfahrungen machst.

-19 Minuten: Überm Herd entfalten sich nach und nach die Röstaromen.

-17 Minuten: Wenn du die einzelnen Schichten …

-14 Minuten: Ach, guck, riech mal, das war auch lecker damals.

-12 Minuten: Ich übertreibe, Jeschäftsfreunde.

-10 Minuten: So schlimm war es nun auch wieder nicht.

-8 Minuten: Oder nur fast.

-6 Minuten: Aber jetzt zum Spocht.

-4 Minuten: Übertreibt es der Glasner Olli auch? Mit seiner Defensivtaktik?

-2 Minuten: Wir werden sehen.

-1 Minute: Auf jetzt.

Anpfiff: Sascha Stegemann. Seufz.

1.Minute: Die roten Trikots. Ich weiß nicht.

2. Minute: Und ohne Hinti schon wieder.

3. Minute: Hätte ohne Kostic und ohne Deitschi nicht genügt?

4. Minute: Immerhin: Zwei gute Ecken von Lenz hintereinander.

5. Minute: Wird wohl Frühling.

6. Minute: Porree, du Maschine!

7. Minute: Eine Million Flugkilometer in den Knochen, aber bei jedem Angriff wie der Roadrunner unterweeeeegs – TOOOR!

8. Minute: Der N’Dicke mit der Hacke!

10. Minute: Nach der ungefähr 37. Ecke für uns! War das cool.

14. Minute: Das angenehm überraschte (und leicht verpätete) Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

16. Minute: Wenn man das mal jetzt einfach sauber so runterspielen könnte ...

18. Minute: Nicht auszudenken.

20. Minute: Erstaunlich auch, …

22. Minute: … dass wir mit zwei Offensiven praktisch seit zwanzig Minuten das Tor der Stuttgarter berennen.

24. Minute: So kann man das Sturmproblem natürlich auch lösen.

26. Minute: Man lässt die Stürmer einfach konsequent weg.

29. Minute: Und schießt trotzdem Tore.

31. Minute: Betonung auf Plural. Mehrere Tore.

32. Minute: Gern auch mehrerererere.

33. Minute: Besonders schön ist das Spiel jetzt allerdings nicht.

34. Minute: Streckenweise ein Geholze …

35. Minute: … wie bei uns im Hort früher.

36. Minute: Der Ball in einer Matschpfütze und ein Haufen Siebenjähriger, die drauf eintreten.

37. Minute: Einmal habe ich Schiedsrichter gespielt.

38. Minute: Peter Müller musste mit der zweiten Gelben Karte vom Platz.

39. Minute: Er behauptete, man müsse erst nach der dritten.

40. Minute: Dabei hatte er die zweite schon dafür bekommen, dass er mir auf die Schuhe spuckte.

41. Minute: Das wäre doch allein schon Rot gewesen.

42. Minute: Abgesehen davon, dass man natürlich doch nach der zweiten Gelben … seufz. 1:1.

43. Minute: War klar.

44. Minute: Sie vertändeln ihre Chancen gegen einen erschütternd schwachen Gegner.

45. Minute: Und fangen dann einen albernen Gegentreffer.

HZP: Murmeltiertag war doch schon am 2. Februar, dachte ich.

INHZP: So put your little hand in mine ...

46. Minute: Weiter. Hrustic spielt jetzt miiiiiit Hrustiiiiic – auuu!

47. Minute: Gerade noch abgeblockkkkk – TOOOOOOR!

48. Minute: Mit dem rechten Fuß hat’s nicht geklappt, mit dem linken schon! Superding von Hrustic!

50. Minute: Das war wichtig. Und jetzt bitte nicht wieder einpennen.

52. Minute: Die Jungs können doch kicken.

53. Minute: Schon bisschen besser als wir damals in der Matschpfütze.

55. Minute: Besonders nach der Einwechslung von Hrustic.

57. Minute: Nix gegen den Seppl, aber das war schon richtige Kunst beim Zwoeins.

59. Minute: Den hätte ich wahrscheinlich nicht so gut getroffen.

61. Minute: Deshalb gute Entscheidung, Hrustic einzuwechseln.

63. Minute: Und nicht Ballhorn.

66. Minute: Aber mal im Ernst. Es muss längst 4:1 für uns stehen.

67. Minute: Das ist doch nicht euer Ernst, was ihr da an Chancen auslasst.

70. Minute: Da muss ein System dahinterstecken. 2:2.

71. Minute: Stutengarten hat seit ungefähr 40 Spielen kein Tor mehr geschossen.

72. Minute: Gegen uns: zwei.

74. Minute: Bis jetzt.

76. Minute: Müde? Abgespannt? Kleine Stärkung gefällig? Nehmen Sie Eintracht Frankfurt. Die hilft Ihnen wieder auf die Beine. Rezeptfrei!

78. Minute: TOOOOOOR! Schon wieder der Hrustic!

79. Minute: Ist ER es etwa?

80. Minute: Erschauen wir in IHM den Heilsbringer?

82. Minute: Tuta hat Aua. Nicht gut.

83. Minute: Hinti kommt. Gut.

85. Minute: Hase muss raus. Nicht gut.

86. Minute Kalajdzic schiebt ihn gegen Trapp. Sauerei.

88. Minute: Jetzt mit Ilse bollwerken.

89. Minute: Und mit Ansgar Knauff kontern. Bitte.

90. Minuten: Sechs Minuten nachspielen?!

91. Minute: Sechs?!

92. Minute: Six?!

93. Minute: Seis?

94. Minute: Sei?!

95. Minute: Sex?! (Das war Isländisch.)

96. Minute: Ono?! (Samoanisch.)

Abpfiff: Auuuuuus!

97. Minute: Yes, yes, yes!

99. Minute: Danke Murmeltier.

100. Minute: Und jetzt Schluss hier, ich muss weiterputzen.