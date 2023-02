Eintracht Frankfurt: Noch ein Jahr? Vertragsverlängerung bei Hasebe zeichnet sich ab

Von: Melanie Gottschalk

Routinier Makoto Hasebe besitzt bei Eintracht Frankfurt bereits einen Anschlussvertrag. Doch der 39-Jährige denkt offenbar noch nicht ans Aufhören.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt und Makoto Hasebe: Das ist bereits seit fast neun Jahren eine Erfolgsgeschichte. Seit dieser Zeit lenkt er bereits die Geschicke in der Defensive und ist auch mit 39 Jahren noch enorm wichtig für die SGE. Aufgrund seines Alters wird seit einigen Jahren immer wieder gemunkelt, dass Hasebe seine Karriere beenden könnte. Doch danach sieht es auch in diesem Sommer – wieder einmal – nicht aus.

Denn wie die Bild-Zeitung berichtet, geht Hasebes Tendenz wohl in Richtung Vertragsverlängerung. Der Japaner hatte angekündigt, im März eine Entscheidung über seine Zukunft treffen zu wollen. Offenbar will er ein weiteres Jahr an seine aktive Karriere dranhängen.

Makoto Hasebe will seine aktive Karriere bei Eintracht Frankfurt offenbar noch nicht beenden. © osnapix/imago

Makoto Hasebe will Karriere bei Eintracht Frankfurt noch nicht beenden

Einen Anschlussvertrag besitzt der 39-Jährige bereits bei Eintracht Frankfurt, er wird nach seiner aktiven Karriere als Trainer in der Nachwuchsabteiltung einsteigen. Doch das hat noch Zeit. Denn auch die Verantwortlichen der SGE sollen fest davon ausgehen, dass Hasebe noch ein weiteres Jahr bei der Eintracht mitmischt.

Dafür spricht auch die Personalplanung. Denn Sportvorstand Markus Krösche konzentriert sich aktuell eher auf die Suche nach Verstärkung in der Innenverteidigung, statt einen neuen Chef für die Dreierkette – also Hasebes Position – zu suchen. Als Backup für Hasebe in der Mitte steht Hrvoje Smolcic bereit, den die Eintracht seit vergangenem Sommer aufbaut. Smolcic wird seine Chance bekommen, doch für ihn gilt es, sich noch ein bisschen zu gedulden.

Eintracht Frankfurt bastelt an der Abwehr

Makoto Hasebe stand in den letzten neun Jahren insgesamt 215 Mal für Eintracht Frankfurt auf dem Platz, ist immer noch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Mit William Pacho hat die SGE für den Sommer bereits den ersten Abwehrspieler aus Antwerpen verpflichtet, gesucht wird zudem noch ein Rechtsfuß. Evan Ndicka wird den Verein im Sommer wohl auf jeden Fall verlassen, das Ziel soll schon feststehen. (msb)