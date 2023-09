U21-Senkrechtstarter vor Sprung in den Bundesliga-Kader der Eintracht?

Von: Andre Oechsner

Im Transfer-Endspurt war es Eintracht Frankfurt nicht mehr möglich, einen hochkarätigen Nachfolger für Randal Kolo Muani zu holen. Ein U21-Stürmer drängt sich auf.

Frankfurt – Am sogenannten Deadline Day, dem letzten Tag in diesem Sommer, an dem es den Bundesligisten möglich war, neue Spieler zu melden, schlüpfte Randal Kolo Muani im letzten Moment doch noch zu Paris Saint-Germain durch. Eintracht Frankfurt war dann die Zeit davongelaufen, auf dem Transfermarkt adäquaten Ersatz zu verpflichten. Auf sich aufmerksam macht nun ein Angreifer aus dem U21-Team.

Eintracht Frankfurt: Stürmt Noel Futkeu schon bald für die Profis?

In den vergangenen Jahren war die Durchlässigkeit von Nachwuchsspielern in das Profiteam von Eintracht Frankfurt katastrophal. Ein Grund ist natürlich, dass es erst seit der Saison 2022/23 wieder eine zweite Mannschaft gibt. Seit Aymen Barkok, und das ist mittlerweile bereits sieben Jahre her, gab es keinen Youngster aus der eigenen Jugend mehr, der sich dauerhaft bei den Profis beweisen durfte.

Noel Futkeu könnte nach fast einem Jahrzehnt der nächste sein. Der 20-Jährige kam erst vor einigen Wochen zur Eintracht, spielte zuvor für Schwarz-Weiß Essen. Futkeu überragt bei der zweiten Frankfurter Mannschaft in der Regionalliga Südwest, kommt dort in sechs Partien auf sieben Tore und drei Vorlagen.

Eintracht Frankfurt: Noel Futkeu gab SGE-Debüt im Testspiel gegen Wehen

Aus diesem Grund nahm ihn Profitrainer Dino Toppmöller am Donnerstag mit zum Testspiel gegen Wehen Wiesbaden. Futkeu kam nach dem Seitenwechsel zu seinem Profidebüt für die Adlerträger. An seinem Torreigen aus der Regionalliga konnte der gebürtige Essener mit kamerunischen Wurzeln zwar nicht anknüpfen, holte sich im Anschluss an den 3:1-Sieg aber lobende Worte ab.

„Noel Futkeu hat in der U21 auf sich aufmerksam gemacht, war ein paar Tage bei uns im Training und war auch da sehr gut“, lobte Toppmöllers Assistenztrainer Stefan Buck den Regionalliga-Überflieger. „Deswegen ist er im Testspiel, wie andere auch, zum Einsatz gekommen.“ Futkeu dürfte während der Länderspielpause noch einige Profieinheiten absolvieren. Und wer weiß, vielleicht rückt er schon bald erstmals in den Bundesliga-Kader auf?

Eintracht Frankfurt: Randal Kolo Muani weg – und jetzt?

Denn der Frankfurter Offensivbestand ist qualitativ merklich geschrumpft. Randal Kolo Muani drückte seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain bekanntermaßen in den allerletzten Zügen des Transfermarkts doch noch durch. Da die Eintracht-Entscheider nicht mehr davon ausgingen, dass der Deal noch zustande kommen wird, wurde der Ausleihe von Rafael Borré zu Werder Bremen zugestimmt.

Omar Marmoush, Jessic Ngankam und der 18-jährige Nacho sind nun die Sturmkandidaten. Gute Nachricht: Beim Testspiel gegen Wehen gab immerhin Lucas Alario sein viertelstündiges Comeback. Sein bislang letztes Spiel hatte er Mitte April bestritten, ehe den Argentinier Knieprobleme ausbremsten. Für Eintracht Frankfurt geht es am 4. Spieltag nach der Länderspielpause am 16. September in der Bundesliga auswärts gegen den VfL Bochum weiter. (aoe)