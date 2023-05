Eintracht Frankfurt an Tottenham-Eigengewächs dran – viel Konkurrenz aus England und der Bundesliga

Von: Johannes Skiba

Teilen

Eintracht Frankfurt soll sich Informationen über Japhet Tanganga von den Tottenham Hotspurs eingeholt haben. Ein Transfer könnte jedoch schwierig werden.

Frankfurt – Die Kaderplanung von Eintracht Frankfurt fokussiert sich vor allem auf die Nachfolge der Offensivkräfte um Randal Kolo Muani, Daichi Kamada und Jesper Lindström, der bereits erste Gespräche mit Leipzig geführt haben soll. In der Hintermannschaft der SGE werden sich Evan Ndicka und Almany Touré verabschieden. Mit dem Ecuadorianer William Pacho wird ein geeigneter Ndicka-Nachfolger an den Main wechseln. Doch nun soll sich die Eintracht laut Information des Portals fussballtransfers.com auch Informationen über Abwehrspieler Japhet Tanganga von den Tottenham Hotspurs eingeholt haben.

Japhet Tanganga Geboren: 31. März 1999 in London (Großbritannien) Aktueller Verein: Tottenham Hotspur Position: Innenverteidiger

Tanganga ist für Eintracht Frankfurt nicht einfach zu bekommen

Vom Umbruch bei Eintracht Frankfurt ist jeder Mannschaftsteil betroffen. Mit Tanganga hat die SGE einen flexiblen und sehr zweikampfstarken Spieler ins Visier genommen. Der Engländer hat seine Qualität in der Vergangenheit unter Beweis stellen können, hat aber eine äußerst enttäuschende Saison hinter sich. In der Premier League, der Champions League und dem FA Cup wurde der 24-Jährige lediglich siebenmal eingesetzt und kommt nur auf eine Gesamtspielzeit von etwa 344 Minuten.

Dennoch würden für einen Transfer des früheren U21-Nationalspielers Englands laut des Berichts fast 14 Millionen Euro fällig werden. Dass trotz der geringen Einsatzzeiten und des hohen Preises zahlreiche Vereine an Japhet Tanganga interessiert sind, spricht für das große Potenzial des Innenverteidigers, der auch als Rechtsverteidiger agieren kann.

Japhet Tanganga wurde bei den Tottenham Hotspurs ausgebildet. © imago/McManus

Eintracht Frankfurt, vier Bundesligisten und Premier-League-Klubs an Tanganga dran

Neben Eintracht Frankfurt sind offenbar viele weitere Bundesligisten an einer Verpflichtung von Tanganga interessiert. So haben Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, Union Berlin und sogar der Hamburger SV ein Auge auf den Engländer geworfen. Die Hauptstädter hätten durch die mögliche Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison theoretisch die besten Karten für einen Transfer.

Dennoch ist das bevorzugte Ziel des gebürtigen Londoners Tanganga offenbar nicht Deutschland. Einige Klubs des englischen Oberhauses, die die Bundesliga-Vereine im Werben um den Abwehrspieler finanziell problemlos ausstechen können, sollen ebenfalls an dem Eigengewächs von Tottenham Hotspurs interessiert sein, wie es heißt. (jsk)