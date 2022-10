Eintracht Frankfurt bei Stuttgarter Kickers: DFB-Pokal live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Nach dem souveränen Sieg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga kämpft Eintracht Frankfurt am Dienstag (18. Oktober) um ein Weiterkommen im DFB-Pokal. © Oliver Vogler/imago

Nach dem deutlichen Sieg in der Bundesliga geht es für Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal weiter. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Stuttgart - Nach dem souveränen 5:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga, geht es für die SGE im DFB-Pokal weiter. In der zweiten Runde wartet Fünftligist Stuttgarter Kickers. Die Eintracht geht definitiv als Favorit in die Partie und will mit einer konzentrierten Leistung den Sprung ins Achtelfinale des Wettbewerbs schaffen.

„Leverkusen hatte Probleme mit unserer Intensität und unserem Umschaltspiel“, fasste Djibril Sow das Spiel gegen Bayer am Samstag (15. Oktober) zusammen. „So sind wir schwer zu bespielen. Dass wir das drin haben, sehe ich jeden Tag im Training. Wir müssen jetzt dranbleiben.“ Eintracht Frankfurt darf also nicht wieder in alte Muster verfallen, sondern muss ihre Dominanz voll ausspielen – auch am Dienstag im DFB-Pokal.

Eintracht Frankfurt bei Stuttgarter Kickers: Oberligisten im DFB-Pokal nicht unterschätzen

Auf die leichte Schulter nimmt die Partie trotz des Klassenunterschieds aber sicher niemand. Eintracht Frankfurt sollte den Klub aus der Oberliga Baden-Württemberg auch nicht unterschätzen, die SGE kennt sich mit Niederlagen gegen Underdogs im DFB-Pokal nur zu gut aus.

Verzichten muss Trainer Oliver Glasner auf Makoto Hasebe. Der 38-Jährige verletzte sich am vergangenen Mittwoch (12. Oktober) beim Auswärtsspiel gegen Tottenham Hotspur in der Champions League am Innenband und wird deshalb in der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Sicher wird Oliver Glasner auch im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und den Stuttgarter Kickers wieder rotieren, um seinen Spielern zwischendurch die nötige Pause zu gönnen.

Das DFB-Pokalspiel zwischen den Stuttgarter Kickers und Eintracht Frankfurt wird am Dienstag, 18. Oktober, um 18 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau angepfiffen. Hier erfahren Sie, wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

Eintracht Frankfurt bei Stuttgarter Kickers: DFB-Pokal im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Stuttgarter Kickers und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV gezeigt.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

Eintracht Frankfurt bei Stuttgarter Kickers: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den Stuttgarter Kickers am Dienstag, 18. Oktober 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen am Dienstag, 18. Oktober 2022, . Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr auf Sky Sport 2, Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.

um 17.30 Uhr auf Sky Sport 2, ist um 18 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

