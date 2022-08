Eintracht Frankfurt offenbar mit PSG-Talent einig

Von: Jan Oeftger

Teilen

Die Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler könnte bei Eintracht Frankfurt bald abgeschlossen sein. Mit Dina Ebimbe von PSG hat man sich offenbar bereits geeinigt.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt möchte nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Sky-Informationen zufolge wollen die Frankfurter ihr Mittelfeld mit dem 21-jährigen Franzosen Eric Junior Dina Ebimbe von Paris Saint-Germain verstärken. Die Hessenschau berichtet mit Verweis auf die französische Quelle le10sport sogar schon von einer Einigung zwischen der SGE und dem Spieler. Jetzt müssen sich die beiden Vereine noch auf eine Ablösesumme verständigen.

Doch auch die Verhandlungen um die Ablösesumme sollen schon sehr weit vorangeschritten sein. Dina Ebimbes Vertrag in Paris läuft nur noch bis 2023. Bereits Anfang Juli hat sich die Eintracht mit dem Mittelfeldspieler beschäftigt. Marc Mechenoua, PSG-Korrespondent von Goal, berichtete von einem Angebot, das die Eintracht abgegeben haben soll. Das Angebot in Höhe von fünf Millionen Euro sollen die Pariser damals jedoch abgelehnt haben. Stattdessen habe die Forderung bei fast zehn Millionen Euro gelegen.

Eric Dina Ebimbe ist sich mit Eintracht Frankfurt bereits einig. Jetzt müssen sich die Vereine auf eine Ablösesumme verständigen. © JB Autissier/imago

Eintracht Frankfurt wollte Dina Ebimbe schon im Winter

Gut möglich, dass sich beide Vereine in der Mitte treffen werden, was die Ablösesumme angeht. Durch die Einigung mit Dina Ebimbe haben die Frankfurter nun einen weiteren Trumpf in der Hand. Laut Sport1 wollte Eintracht Frankfurt den Mittelfeldspieler sogar schon im vergangenen Winter verpflichten. Zu einer Einigung kam es jedoch nicht.

Diesmal scheint es aber so weit zu sein. Das zentrale Mittelfeld ist die Position, auf der sich Eintracht Frankfurt unbedingt noch verstärken wollte. Djibril Sow ist gesetzt, ansonsten sind die Frankfurter im Zentrum jedoch dünn besetzt. Der verletzungsanfällige Kapitän Sebastian Rode kann bei der Dreifachbelastung sicher nicht alle Spiele machen, könnte aber zum Bundesliga-Auftakt in die erste Elf rücken. Bleibt sonst nur Kristijan Jakic. Zuletzt testete Trainer Oliver Glasner sogar den Offensiven Daichi Kamada auf der Position, der seine Sache beim 4:0 in Magdeburg gut machte. Ajdin Hrustic soll den Verein hingegen noch verlassen.

Dina Ebimbe bringt trotz seines jungen Alters schon die Erfahrung von 40 Spielen in Frankreichs erster Liga mit. In der vergangenen Saison kam das Pariser Eigengewächs, das auch außen spielen kann, nur auf 14 Einsätze für das Starensemble. Die Saison davor verbrachte er als Stammspieler beim Dijon FCO. Mehr Spielzeit verspricht er sich wohl auch von einem Wechsel nach Deutschland. (jo)