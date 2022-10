Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille: Champions League live im TV und Live-Stream

Im Hinspiel konnte Eintracht Frankfurt in der Champions League gegen Marseille jubeln. Auch im Rückspiel will die SGE drei Punkte aus dem Spiel mitnehmen. © Memmler/imago

Für Eintracht Frankfurt steht das letzte Heimspiel der Champions-League-Gruppenphase an. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - Im fünften Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch (26. Oktober) geht es für Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille schon um alles, denn ein Sieg ist eigentlich Pflicht, um im europäischen Geschäft überwintern zu können. „Wir müssen gegen Marseille unbedingt gewinnen, damit wir die Chance aufs Weiterkommen wahren“, sagte Kapitän Sebastian Rode. Es gibt zwar Konstellationen, bei denen es auch ohne einen Sieg gegen Marseille für die SGE reichen könnte, sicherer wäre es aber schon, wenn die Eintracht am Mittwochabend die drei Punkte einfährt. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.

Sportvorstand Markus Krösche weiß, dass ein Sieg von Eintracht Frankfurt kein Kinderspiel wird: „Das wird natürlich ein Spiel auf Augenhöhe sein. Den harten Kampf im Hinspiel haben wir für uns entschieden“, wird er in der SportBild zitiert. Die SGE wolle die Partie aber gewinnen, um eine gute Ausgangslage für das letzte Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon eine Woche später zu haben.

Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille: Positive Entwicklung der Offensive

Positiv ist für Eintracht Frankfurt vor dem wichtigen Champions-League-Spiel sicher die Entwicklungen der letzten Wochen in der Offensive. Allen voran Randal Kolo Muani und Jesper Lindström. Der 22-Jährige schoss am Samstagabend (22. Oktober) im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach gleich zwei Tore, Kolo Muani ist weiterhin der beste Vorlagengeber der Bundesliga.

Olympique Marseille steht gegen Eintracht Frankfurt etwas weniger unter Druck, in der Gruppe D hat die Mannschaft aktuell sechs Punkte und damit nur einen weniger als Tabellenführer Tottenham Hotspur. Das Hinspiel zwischen der SGE und den Franzosen war von schweren Ausschreitungen beider Fanlager überschattet worden. Verein und Stadt hoffen nun auf ein friedlicheres Spiel am Mittwoch in Frankfurt.

Die Champions League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille steigt am Mittwoch, 26. Oktober 2022, um 21 Uhr im Frankfurter Stadtwald. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 26.10.2022 , um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

