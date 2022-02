Eintracht Frankfurt stellt die Weichen für Neuaufnahme von U23 - Markus Krösche nennt Gründe

Eintracht Frankfurt hatte in letzter Zeit Probleme, Talente zu halten. Fabio Blanco beispielsweise suchte schon nach einem halben Jahr bei der SGE wieder das Weite.

Eintracht Frankfurt will wieder eine zweite Mannschaft an den Start bringen. Der Verein hat deshalb einen Antrag auf die Neuaufnahme gestellt.

Frankfurt - Diese Nachricht könnte die Talentförderung bei Eintracht Frankfurt wieder auf ein ganz anderes Level heben. Denn wie der Verein am Montagabend (14.02.2022) mitteilte, hat die SGE beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) die Neuaufnahme einer zweiten Mannschaft beantragt. Diese soll bereits ab der Saison 2022/2023 in der Hessenliga spielen.

In der Mitteilung von Eintracht Frankfurt heißt es zur Neugründung von Eintracht Frankfurt II: „Mit dieser Maßnahme soll vor allem die Durchgangsstation von jungen Talenten aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt e.V. in die Lizenzspielerabteilung der Eintracht Frankfurt Fußball AG gewährleistet sein und die Durchlässigkeit zwischen ambitioniertem Jugendfußball zum Profifußball weiter erhöht werden.“

Eintracht Frankfurt beantragt die Neuaufnahme einer zweiten Mannschaft

Eintracht Frankfurt hatte zuletzt in der Saison 2013/2014 eine zweite Mannschaft. Diese spielte in der Regionalliga Südwest, wurde nach der Saison 2013/14 unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen abgemeldet.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche erklärte zur Neuaufnahme einer zweiten Mannschaft: „Für unsere weitere strategische Ausrichtung im Nachwuchsbereich und als Übergang zur Profimannschaft ist es wichtig, einen starken Unterbau zu haben. Wir haben daher beim Hessischen Fußball-Verband einen entsprechenden Antrag gestellt und hoffen, zur neuen Saison in der Hessenliga spielen zu können.“

Eintracht Frankfurt verliert Talente aufgrund fehlender zweiten Mannschaft

Es sei aber nicht nur wichtig, dass junge Talente die Möglichkeit hätten, Woche für Woche unter Wettbewerbsbedingungen im Männerfußball zu spielen, „sondern auch von hoher Bedeutung, dass junge Perspektivspieler aus der ersten Mannschaft, die noch nicht kontinuierlich zum Stammkader gehören, Spiel- und Wettkampfpraxis auf höchstmöglichem Niveau sammeln“, erklärte Krösche den Schritt.

Im Winter hatte Eintracht Frankfurt das große Talent Fabio Blanco nach nur einem halben Jahr am Main an den FC Barcelona verloren, da sich der junge Spanier anderes bei der SGE ausgerechnet hatte. Mit einer zweiten Mannschaft hätte man das Talent vielleicht halten können.

Eintracht Frankfurt: Peter Fischer freut sich über Neuaufnahme einer zweiten Mannschaft

Auch Vereinspräsident Peter Fischer freut sich über die Wiederaufnahme von Eintracht Frankfurt II: „Aus unterschiedlichen Gründen war die Abmeldung der U23 seinerzeit die richtige Entscheidung, die wir als Präsidium gemeinsam mit dem Vorstand getroffen haben. Aber Themenkomplexe und Voraussetzungen ändern sich und müssen regelmäßig neu bewertet werden. Das ist in diesem Fall geschehen und wir unterstützen die Neuausrichtung des Nachwuchsleistungszentrums und die Idee von Markus Krösche vollumfänglich. So können wir künftig unseren Jugendspielern auch über die U19 hinaus eine Perspektive im Männerfußball bieten“, wird Peter Fischer in der Mitteilung auf der Homepage der SGE zitiert.

Die Entscheidung des Hessischen Fußball-Verbandes über den Antrag wird laut Eintracht Frankfurt bis Ende Februar erwartet. (msb)