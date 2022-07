Live-Ticker: Eintracht Frankfurt testet gegen FC Turin

Von: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt bereitet sich intensiv auf die neue Saison vor. © Manuel Binder/imago

Einen Tag vor Ende des Trainingslagers in Österreich testet Eintracht Frankfurt gegen den FC Turin. Wir sind live für Sie dabei!

Testspiel: Aufstellung zwischen Eintracht Frankfurt und FC Turin

Aufstellung Eintracht Frankfurt - Aufstellung FC Turin - Tore -

Windischgarsten - Eintracht Frankfurt bereitet sich aktuell im österreichischen Windischgasten intensiv auf die neue Saison vor. Dann wartet auf die Mannschaft neben DFB-Pokal und Bundesliga erstmals in der Vereinsgeschichte die Champions League. Eine große Sache für alle. Trainer Oliver Glasner will sein Team deshalb so optimal wie möglich einstellen, sein großer Vorteil dürfte sein, dass bisher keiner der Stammspieler der vergangenen Spielzeit die SGE verlassen hat.

Darf man den Gerüchten der vergangenen Woche Glauben schenken, könnte es sogar zu einer Überraschung kommen. Viele hatten damit gerechnet, dass sich Evan Ndicka, Daichi Kamada oder Filip Kostic einen neuen Verein suchen, derzeit sieht es jedoch sogar danach aus, als könnten alle drei ihre im Sommer 2023 auslaufenden Verträge bei Eintracht Frankfurt verlängern. Für die SGE wäre dies ein echter Erfolg.

Eintracht Frankfurt im Test gegen FC Turin: Erster Test gegen LASK endet torlos

Kurz vor Ende des Trainingslagers am Samstag (16.07.2022) wartet auf Eintracht Frankfurt einen weiteren Test gegen den Serie-A-Klub FC Turin. Dieser wird im Rahmen der sogenannten Summer League, einer von der Oberösterreich Tourismus GmbH präsentierten Sportveranstaltung, ausgetragen.

Im ersten Test des Trainingslagers im österreichischen Windischgasten war Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag (09.07.2022) beim Linzer ASK zu Gast gewesen. Bei dem torlosen Remis feierte Mario Götze sein Debüt, auch gegen den FC Turin könnte der 30-Jährige wieder auf dem Feld stehen.

Eintracht Frankfurt testet gegen FC Turin: Italiener blicken auf lange Tradition zurück

Der FC Turin wurde in der vergangenen Saison zehnter der Serie A, blickt allgemein auf eine lange Tradition zurück. Im Jahr 1906 gegründet, konnten die Norditaliener in der Vergangenheit insgesamt sieben Meisterschaften und fünf Pokalsiege feiern. Seit der vergangenen Saison coacht der Kroate Ivan Juric das Team. Anpfiff der Partie ist um 14.30 Uhr in Hofmaninger-Stadion in Bad Wimsbach etwa eine Autostunde von Windischgasten entfern. (msb)