Live-Ticker: Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal – 1. FC Magdeburg „wird gleich eine Herausforderung“

Von: Melanie Gottschalk

Rafael Borré und Djibril Sow wollen auch am Montag im DFB-Pokal gemeinsam jubeln. © IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Auf Eintracht Frankfurt wartet in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem 1. FC Magdeburg ein schweres Los. Wir sind live für Sie dabei!

Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Weiterkommen ist Pflicht

Frankfurt - Nach fünf Wochen intensiver Vorbereitung startet Eintracht Frankfurt am Montag (01. August) in die neue Saison. Los geht es mit der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Magdeburg, am Freitag (05. August) eröffnet die SGE dann im heimischen Stadion gegen den FC Bayern München die neue Bundesliga-Saison. Der Fokus liegt aber erst einmal auf dem Pokalspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger. Kein einfaches Los.

„Der 1. FC Magdeburg hat eine coole Mannschaft und eine klare Spielidee, die mir gefällt. Sie agieren offensiv, suchen spielerische Lösungen und haben eine gute Strafraumbesetzung“, lobt Trainer Oliver Glasner den Gegner im DFB-Pokal. „Magdeburg ist mit das schwierigste Los, das man in der ersten Runde im DFB-Pokal haben kann. Gegen einen Zweitligaaufsteiger vor einem lautstarken Publikum zu spielen, wird gleich eine Herausforderung“, ordnete Sportvorstand Markus Krösche die Aufgabe bereits im Mai nach der Auslosung ein.

Trotzdem ist die Marschrute klar: Eintracht Frankfurt will das Spiel unbedingt gewinnen und eine bessere Figur im DFB-Pokal machen, als in der vergangenen Saison. Da schied die SGE in der ersten Runde nämlich gegen Waldhof Mannheim aus. In diesem Jahr soll das anders sein. „Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen und eine bessere Pokalsaison spielen als zuletzt“, sagte auch Krösche.

Trainer Oliver Glasner zeigte sich zuversichtlich: „Wir haben eine funktionierende Mannschaft, uns hat kein Leistungsträger verlassen. Die Neuen können sich nach und nach integrieren und ihre Qualitäten einfließen lassen. Das macht es einfacher im Vergleich zum vergangenen Jahr“, sagte er vor dem Spiel.

Gute Neuigkeiten für Eintracht Frankfurt: Trapp und Ndicka wohl fit

Gute Neuigkeiten gibt es von Kevin Trapp, der unter der Woche an einem Infekt laboriert hatte. Er wird wohl bis zum Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg fit und zwischen den Pfosten stehen bei Eintracht Frankfurt. Auch Ndicka sollte laut Glasner einsatzfähig sein: „Evan hat nach zehn Tagen Pause ohne Probleme trainiert. Bestätigt sich das, wird er auf jeden Fall mitfahren und aller Voraussicht nach auch spielen“. sagte er. Ndicka hatte mehr als eine Woche aufgrund einer Wadenverletzung verpasst. Die zunächst vermuteten Abwehrprobleme sollten also ausbleiben. (msb)