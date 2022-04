Eintracht-Kolumne Ballhorn: Mach Sachen

Von: Thomas Stillbauer

Eintracht Frankfurt verliert gegen Freiburg. © IMAGO/Patrick Scheiber

Wer hätte das gedacht: Eintracht Frankfurt verliert zwischen zwei Barca-Spielen gegen Freiburg. Ach – Sie hätten das gedacht? Und Sie auch? Unser Kolumnist Ballhorn auch.

Wie genervt kann man von einem Bundesligaspiel und den technischen Gegebenheiten in einer Ferienwohnung an der Ostsee sein? Ballhorn: „Ja.“ Dem WLAN ist nichts vorzuwerfen, allen anderen schon, findet der einzige Liveticker Europas, der erst nach dem Spiel erscheint, und alles erst zehn Minuten später sieht, als er es erfährt. Das ist schwer zu verstehen, na klar. Wie so vieles auf der Welt zurzeit.

-40 Minuten: Kein Problem, Leute.

-39 Minuten: Kann ja mal passieren.

-38 Minuten: Es ist nur Fußball.

-37 Minuten: Dass du gegen Barcelona nur unentschieden spielst, ei ja, das kommt vor.

-35 Minuten: Aber macht nix.

-32 Minuten: Gegen Inter sind wir auch zu Hause nicht über ein Remis hinausgekommen.

-31 Minuten: Und haben sie dann dort zerlegt.

-29 Minuten: Das wirft uns nicht um.

-27 Minuten: Gewinnen wir halt gegen Freiburg. Hahaha. Kleiner Scherz.

-26 Minuten: Apropos umwerfend.

-25 Minuten: Hoffentlich ist Christian Streich heute nicht so wackelig auf den Beinen.

-23 Minuten: Man bangt ja schon immer ein bisschen.

-22 Minuten: Ob er die 90 Minuten senkrecht bleiben kann.

-20 Minuten: Oder einem Ball ausweichen muss.

-17 Minuten: Und einem Capitano.

-15 Minuten: Aber dem Capitano dann lieber nicht ausweichen will. Nur dem Ball.

-10 Minuten: Na ja.

-8 Minuten: Capitano heute: Seppl Rode.

-7 Minuten: Auch Jay Pi Hauge auf dem Platz.

-5 Minuten: Euro-Deitschi und Euro-Jakic dafür auf der Bank. Gut so.

-3 Minuten: Eintracht vom Main, nur Du sollst am Donnerstag siegen.

-2 Minuten: Auch wenn die Kurve offensichtlich nicht ganz zufrieden mit der digitalen Gesamtsituation ist.

-1 Minute: Zumindest legen die Spruchbänder den Verdacht nahe.

Anpfiff: Name: Brych. Vorname: Doktor Felix.

1.Minute: Die letzten sechs Spieltage, Jeschäftsfreunde!

2. Minute: Da sind wir traditionell enorm stark. Hüstel.

3. Minute: Aha? Leute am Torpfosten.

4. Minute: Keiner weiß, warum.

5. Minute: Und keiner erklärt, warum.

7. Minute: Schade. Wenn das gegen Putin war, wüsste ich das gern.

9. Minute: Zum Spocht.

11. Minute: Das Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit (Ostseeurlaub-Version):

12. Minute: Katalanien-Version wäre mir lieber.

14. Minute: Abgesehen davon: Jesper ist schon ein super Kicker.

17. Minute: Vielleicht trifft er ja heute sogar ein, zwei richtige Entscheidungen in Strafraumnähe.

20. Minute: Momentan trifft meine Bluetoothverbindung die falschen Entscheidungen.

25. Minute: Hab keinen Ton mehr.

28. Minute: Hab auch keinen Bock mehr.

29. Minute: Wie kann man so ein bescheuertes Gegentor fangen.

30. Minute: Das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe.

31. Minute: Vorne dreimal stumpf draufgeballert, statt einmal klug abzuspielen.

32. Minute: Und der Abpraller stellt uns dann vor ein unlösbares Konterproblem.

33. Minute: Hinten gehen drei Mann auf den, der den Ball hat.

34. Minute: Und lassen zwei Mann komplett blank im Strafraum. Nulleins.

36. Minute: Was für ein Jammer, dass wir in der eigenen Hütte nichts mehr auf die Reihe kriegen.

37. Minute: Ok, der Auswärtssieg in Barcelona wird natürlich toll. Das schon.

39. Minute: Wie wir die am Donnerstag im Camp Nou abfiedeln.

40. Minute: Aber vor all den Leuten im Waldstadion zu gewinnen, das wäre auch mal wieder nett.

42. Minute: Wenn auch nicht ganz easy ohne Djibbi Sow.

44. Minute: Der ist verletzt raus. Jakic nu doch wieder drin.

45. Minute: Fünf Minuten drauf.

45.+1.Minute: Auf jetzt!

45.+3. Minute: Noch aufer!

45.+5. Minute: Am aufsten!

HZP: Oder halt erst mal Bier auf.

INHZP: Frankfurter Flanken, Schüsse und Querpässe im gegnerischen Strafraum …

INHZP: … sind ein bisschen wie …

INHZP … Blumen gießen, …

INHZP: … wenn es seit vier Wochen ununterbrochen regnet.

46. Minute: Muss ich die zweite Halbzeit auch noch?

47. Minute: Naaa guuut.

49. Minute: Wenigstens weiß ich jetzt, was auf den Shirts der Pfosten-Protestierer stand:

50. Minute: „Stoppt den fossilen Wahnsinn!“

51. Minute: Das hat meine volle Unterstützung.

53. Minute: Und nein, Hase B ist damit nicht gemeint.

54. Minute: Ich wünsch mir ne kleine Miezekatzeeeee – TOOOOR!

55. Minute: Fülüüüüp Kostüüüüütsch!

57. Minute: Dann nehme ich gern noch ein Tor von Jesper dazu.

59. Minute: Und eins vom N’Dicken.

61. Minute: Wisst ihr, was ganz, ganz doof ist?

64. Minute: Auf Twitter zu lesen, dass ich auf Dazn gleich ein Gegentor kassiere.

68. Minute: Und per SMS, dass Petersen kommt und Petersen trifft.

70. Minute: So weit war ich noch nie hinter der Musik her.

71. Minute: Wahrscheinlich selbst schuld. Dazn nicht wieder ganz nach rechts geschoben, nachdem es zum siebten Malm abgestürzt war.

72. Minute: War alles ein bisschen einfacher damals.

73. Minute: Mit Opa Alfred im L-Block. Oder K.

74. Minute: Da hat man gesehen, dass Hinti seinem Gegenspieler eine langt – oder eben nicht.

75. Minute: Falls Hinti damals schon bei der Eintracht gewesen wäre.

76. Minute: Inzwischen kommt dann normalerweise der Kölner Keller und stellt ihn vom Platz.

77. Minute: Obwohl – heute seltsamerweise nicht.

78. Minute: Dabei war das nun recht deutlich.

80. Minute: Vielleicht Mitleid.

82. Minute: Jedenfalls mag ich den Olli Glasner.

84. Minute: Wie der mitgeeeeeeht – nein!

85. Minute: Hrustic trifft den Innenpfosten exakt so, wie man den Innenpfosten trifft, um den Ball zu 99,9 Prozent im Tor zu versenken.

86. Minute: Aber eben nicht zu 100 Proooo – Tor?

87. Minute: Zum zweiten Mal ungefähr ein halber Zentimeter Abseits.

88. Minute: Jetzt Kamada, vorhin Jesper.

89. Minute: Da schießen die beiden schon mal Bundesliga-Tore, und dann …

91. Minute: Übergangssaison halt.

93. Minute: Nächste Saison werden wir Meister. Ganz sicher.

95. Minute: Vielleicht sehen wir dann Hrustic mal öfter.

Abpfiff: Die 0,1 Prozent kriegt er bestimmt auch noch hin.

99. Minute: Europa, jetzt haben wir wieder nur für Dich Zeit.