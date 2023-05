Knackpunkt Gehalt? Eintracht hat offenbar Ersatz für Kolo Muani im Blick

Von: Johannes Skiba

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Moussa Dembélé von Olympique Lyon. Der Franzose ist aber nur ein Thema, wenn sein Landsmann Kolo Muani die SGE verlässt.

Frankfurt – Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ist auch zwei Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison mit 14 Treffern und zwölf Torvorlagen der unangefochtene Topscorer des deutschen Oberhauses. Seit einem halben Jahr buhlen zahlreiche Vereine um den Angreifer. Wie die FR berichtet, soll Sportvorstand Markus Krösche mit PSG verhandeln. Der Deal soll etwa 80 Millionen Euro sowie die beiden Pariser Youngster Bitshiabu und Ekitiké für die SGE beinhalte. Journalist Florian Plettenberg berichtet dazu auf Twitter von einem Interesse der Frankfurter an Stürmer Moussa Dembélé, der ein potenzieller Ersatz für den Shootingstar der Eintracht sein könnte.

Moussa Dembélé Geboren: 12. Juli 1996 in Pontoise, Frankreich Bisherige Vereine: FC Fulham, Celtic Glasgow, Olympique Lyon, Atlético Madrid Position: Stürmer

Eintracht Frankfurt führte offenbar bereits Gespräche mit ablösefreiem Moussa Dembélé

Laut Plettenberg hat Eintracht Frankfurt den französischen Offensivspieler bereits kontaktiert. Erste Gespräche sollen stattgefunden haben. Aktuell steht der 26-Jährige noch bei Olympique Lyon unter Vertrag. Sein Kontrakt läuft jedoch im Sommer aus, sodass die SGE den direkten Kommunikationsweg zu Dembélé und seinem Berater Mamadi Fofana gehen konnte. Zähe Ablöseverhandlungen mit Lyon bleiben also aus.

Allerdings fordert Dembélé, der Olympique im Sommer ablösefrei verlassen wird, ein hohes Gehalt. Dazu ist ein hohes Handgeld bei Spielerverpflichtungen ohne Transfersumme obligatorisch. Nur wenn Kolo Muani die Eintracht verlässt, soll ein Deal zustande kommen. Der Angreifer und sein Agent Fofana scheinen der SGE nicht abgeneigt, wie der Berater Plettenberg bestätigte: „Frankfurt ist ein großer Klub in der Bundesliga mit einer riesen Fanbasis. Wir wertschätzen diese Option und ziehen sie in Betracht.“

Moussa Dembélé könnte sich im Sommer ablösefrei Eintracht Frankfurt anschließen. © imago/JustPicturesPlus

Dembélé könnte Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt ersetzen

Doch im Buhlen um Moussa Dembélé gibt es große Konkurrenz für Eintracht Frankfurt. Zwei Champions-League-Gegner der SGE aus dieser Spielzeit sollen ebenfalls an dem Franzosen interessiert sein. Sowohl die SSC Neapel als auch Olympique Marseille könnten laut Plettenberg noch dazwischenfunken.

Mit Celtic Glasgow (3x) und Atlético Madrid (1x) konnte der Franzose bereits insgesamt vier nationale Meisterschaften feiern. In dieser Spielzeit kommt er bei Olympique Lyon in der Regel als Joker zum Einsatz und konnte in 23 Einsätze dreimal treffen. Dembélé ist ein abschlussstarker Spieler, der sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß im Strafraum immer für Torgefahr sorgt. Dazu ist der Franzose spiel- und kombinationsstark, bringt allerdings nur eine durchschnittliche Sprintgeschwindigkeit mit. Dembélé ist ein ähnlicher, aber dennoch andere Spielertyp als Randal Kolo Muani. (jsk)