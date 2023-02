Eintracht-Star denkt über Abschied nach – und liebäugelt mit der Premier League

Von: Melanie Gottschalk

Jesper Lindström denkt offenbar über einen Abschied von Eintracht Frankfurt nach. Erste Interessenten soll es schon geben.

Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt läuft es in der aktuellen Spielzeit bisher ziemlich rund. In der Liga ist die Mannschaft mitten im Rennen um die europäischen Plätze, in der Champions League wartet im Achtelfinale der italienische Überflieger dieser Saison, SSC Neapel. Doch schon jetzt ist klar, dass es im Sommer zu einem Umbruch kommen könnte. Wie groß er sein wird, ist noch nicht bekannt, jedoch werden wohl Evan Ndicka und Daichi Kamada die SGE auf jeden Fall verlassen.

Djibril Sow denkt laut verschiedener Gerüchte ebenfalls über einen Wechsel nach und auch Jesper Lindström möchte eventuell schon im kommenden Sommer den nächsten Karriereschritt wagen. Der 22 Jahre alte Däne kam im Sommer 2021 nach Frankfurt und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem wichtigen Faktor bei Eintracht Frankfurt. Das ist natürlich den Top-Klubs in Europa nicht verborgen geblieben.

Jesper Lindström könnte schon ab kommenden Sommer in der Premier League jubeln. © Jan Hübner/imago

Jesper Lindström denkt über Weggang von Eintracht Frankfurt nach

Laut Sport1 hat Jesper Lindström vor allem das Interesse von Arsenal London auf sich gezogen. Der Großstadt-Klub rangiert in der Premier League aktuell punktgleich mit Tabellenführer Manchester City auf Platz zwei der Tabelle und hat damit noch alle Chancen auf die Meisterschaft.

Lindström selbst soll nicht abgeneigt von einem Wechsel in die Premier League sein, macht daraus laut Sport1 auch intern kein Geheimnis. „Ich kann nicht sagen, ob ich diesen Sommer, nächstes Jahr oder in zehn Jahren gehe. Ich habe meinem Berater gesagt, dass er sich darum kümmern soll. Ich konzentriere mich auf mein Spiel“, sagte der 22-Jährige kürzlich. Für Eintracht Frankfurt wäre ein Abgang Lindströms dabei sicherlich lukrativ.

Eintracht Frankfurt hat alle Trümpfe in der Hand

Denn der Offensivspieler besitzt bei der SGE keine Ausstiegsklausel, die Eintracht zahlte im Sommer 2021 sieben Millionen Euro an Bröndby. Sein Arbeitspapier läuft bis 2026, sein aktueller Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 28 Millionen Euro. Da der Verein Lindström nicht unbedingt abgeben möchte, könnte laut Sport1 eine Summe von mindestens 30 bis 35 Millionen Euro aufgerufen werden. Lindström selbst möchte sich jetzt aber erst einmal auf seine aktuelle Aufgabe fokussieren: „Jetzt konzentriere ich mich auf die Eintracht. Aber wir werden sehen, was passiert.“ (msb)