Testspiel: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Nürnberg live

Von: Melanie Gottschalk

Auch in der Länderspielpause fordert Trainer Oliver Glasner sein Team. © Michael Taeger/imago

Eintracht Frankfurt bestreitet in der ersten Länderspielpause des Jahres ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg. So können Sie die Partie live verfolgen.

Frankfurt - Nach dem furiosen Einzug von Eintracht Frankfurt ins Viertelfinale der Europa League kann sich ein Teil der Mannschaft nun erst einmal etwas entspannen. Denn es steht die erste Länderspielpause des Jahres 2022 auf dem Programm. Elf SGE-Spieler wurden für ihre Nationalmannschaften nominiert, der Rest wird in Frankfurt am weiteren Erfolg arbeiten.

Gleich fünf Spieler von Eintracht Frankfurt können sich noch mit ihren Nationalmannschaften für die WM 2022 in Katar qualifizieren. Während Martin Hinteregger mit Österreich in den Play-offs steht und gegen Wales für die Finals am 29. März aus eigener Kraft erreichen kann, ist Rafael Borré mit Kolumbien angesichts vier Punkten Rückstand an den verbleibenden zwei Spieltagen auf Schützenhilfe angewiesen.

Eintracht Frankfurt testet gegen den 1. FC Nürnberg

Aymen Barkok mit Marokko und Almamy Toure sind währenddessen jeweils in den in Hin- und Rückspiel ausgetragenen Endspielen in Afrika gefordert. Für Toure ist dies doppelt besonders, immerhin steht der frühere französische U21-Nationalspieler mit Wurzeln in Mali vor dem Debüt für sein Herkunftsland. Für Ajdin Hrustic geht es mit Australien darum, im besten Fall unter den besten Zweien zu landen, um das Direktticket zur Endrunde zu lösen. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf Japan drei Punkte.

Auf die Spieler von Eintracht Frankfurt, die nicht mit den Nationalmannschaften auf Reisen sind, wartet am Donnerstag (24.03.2022) ein Testspiel gegen Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der Club steht aktuell auf Platz fünf der Tabelle, hat aber noch alle Chancen, die Aufstiegsplätze zu erreichen. Es dürfte also ein hochkarätiges Testspiel werden.

Das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg wird am Donnerstag, 24.03.2022, ab 14 Uhr in Frankfurt ausgetragen. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live mitverfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Nürnberg: Testspiel frei empfangbar bei EintrachtTV

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg am Donnerstag, 24.03.2022, wird frei empfangbar auf dem vereinseigenen TV-Sender EintrachtTV zu sehen sein.

Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr, um 14 Uhr ertönt der Anpfiff.

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, das Spiel live über den YouTube- und Facebook-Kanal von Eintracht Frankfurt sowie über die App mainaqila zu verfolgen.