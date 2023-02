So will die Eintracht Sow halten

Der Vertrag von Djibril Sow bei Eintracht Frankfurt läuft bis zum Sommer 2024. Die Vorbereitungen für eine Vertragsverlängerung laufen bereits.

Frankfurt – Die wahrscheinlichen ablösefreien Abgänge bei Eintracht Frankfurt von Daichi Kamada und Evan Ndicka sind bereits die ganze Saison Thema in der Mainmetropole. Bei Mittelfeldstratege Djibril Sow, dessen Vertrag bis 2024 läuft, soll ein ähnliches Szenario für die nächste Saison vermieden werden. Daran arbeitet die SGE schon jetzt.

Doch eine mögliche Verlängerung hängt nicht allein von finanziellen Faktoren ab. Der Schweizer möchte mit Sicherheit auch in Zukunft weiterhin in den internationalen Wettbewerben spielen. Das kann ihm die SGE wohl bieten. Darüber hinaus wollen die Frankfurter dem 25-Jährigen einen Verbleib durch eine wichtigere mannschaftsinterne Rolle schmackhaft machen. Das war zuletzt bereits erkennbar.

Sow genießt hohes Ansehen bei Eintracht Frankfurt

Gegen den SC Freiburg war Djibril Sow erstmals Kapitän bei Eintracht Frankfurt, da Sebastian Rode, Torhüter Kevin Trapp und Oldie Makoto Hasebe ausfielen. Auch nach Rodes Auswechslung gegen den FC Bayern war es Sow, der die Binde von seinem Kollegen im zentralen Mittelfeld übernehmen durfte. Dieses große Zeichen der Anerkennung von Trainer Oliver Glasner und dem gesamten Team dürfte den Schweizer freuen.

Auch Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich zuletzt in der Bild über Sows neue Rolle: „Er ist auf seiner zentralen Position prädestiniert, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen, dass er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nimmt. Er weiß, wie wir ihn sehen und was wir an ihm haben.“ Den Stellenwert, den sich Sow seit seinem Wechsel aus Bern 2019 am Main erarbeitet hat, wird auch daran deutlich, dass die SGE vergangenen Sommer ein lukratives Angebot aus der Premier League von Nottingham Forest ablehnte.

Eintracht Frankfurt: Abgang von Sow im Sommer nicht ausgeschlossen

Eintracht Frankfurt bringt Djibril Sow hohe Wertschätzung entgegen. Das Ziel der vorzeitigen Vertragsverlängerung soll eine Hängepartie in der nächsten Spielzeit vermeiden. Sollte wiederum bis zum Sommer keine Einigung erzielt worden sein, wäre ein erneutes lukratives Transferangebot aus dem englischen Oberhaus für die SGE besonders interessant. Nochmal möchte die Eintracht sicher nicht auf eine hohe Ablösesumme verzichten.

Andererseits stünde dem Team durch Abgänge von Ndicka, Kamada und eben Sow ein mittelgroßer Umbruch bevor. Doch Markus Krösche hat nicht zuletzt durch den Leihdeal mit Philipp Max am letzten Tag des Transferfensters und den bevorstehenden Sommerwechsel von Abwehrtalent William Pacho bewiesen, dass er für jede Position kreative und teils überraschende Lösungen parat hat. (jsk)