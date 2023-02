Eintracht steht im DFB-Pokal-Viertelfinale: Wann wird gespielt und wer sind die möglichen Gegner?

Von: Sascha Mehr

DFB-Pokal-Auslosung. © via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt hat sich für das Viertelfinale im DFB-Pokal qualifiziert. Wir geben einen Überblick über die Auslosung, Spieltermine und mögliche Gegner.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat es geschafft und steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Es war aber ein hartes Stück Arbeit, denn im Achtelfinale verlangte der SV Darmstadt 98 den Adlern alles ab und lieferte dem Bundesligisten einen großen Fight. Am Ende setzte sich die SGE aber verdient mit 4:2 gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga durch und wartet auf ihren nächsten Gegner. Torschützen für Eintracht Frankfurt waren Randal Kolo Muani mit einem Doppelpack, Rafael Borre und Daichi Kamada.

Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale des DFB-Pokals

Die Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal findet am Sonntag, den 19. Februar statt. Live zu sehen ist die Auslosung beim TV-Sender ZDF (17.10 Uhr). Anders als in den ersten Runden wird es keine zwei Lostöpfe geben, da es kein Amateur-Verein in das Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft hat. Alle Lose werden aus einem Topf gezogen, der erste Klub hat automatisch Heimrecht.

Ausgetragen werden die Spiele des Viertelfinals am 4. und 5. April 2023. Die genaue Ansetzung der einzelnen Partien wird der DFB nach der Auslosung vornehmen. Dann steht auch fest, welches Duell im Free-TV zu sehen sein wird. Die einzelnen Mannschaften benötigen ab dem Viertelfinale noch zwei Siege, um sich für das große Finale in Berlin zu qualifizieren. Stattfinden wird das Endspiel im Olympiastadion am 3. Juni und damit eine Woche nach dem 34. und letzten Spieltag der Bundesligasaison 2022/23.

Eintracht Frankfurt: Schwerer Gegner droht bei Auslosung

Neben Eintracht Frankfurt haben sich auch der SC Freiburg, der FC Bayern München, der VfB Stuttgart, Union Berlin und RB Leipzig für die Runde der letzten acht Teams qualifiziert. Die restlichen beiden Teilnehmer werden in den Duellen 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf und VfL Bochum gegen Borussia Dortmund ermittelt. Neben sieben Erstligisten wird auch ein Verein aus der 2. Bundesliga im Viertelfinale des DFB-Pokals dabei sein.

Unterdessen tumpft Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt weiter auf. Trotz Wechselgerüchten wird er wohl auch in der kommenden Saison für die SGE spielen. Wegen des Verdachts auf Kokain-Besitz ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den Präsidenten von Eintracht Frankfurt Peter Fischer. (smr)