Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla: Europa League heute live im TV und Live-Stream

Eintracht Frankfurt hat bereits im Achtelfinal-Hinspiel die Weichen für ein Weiterkommen in der Europa League gestellt.

Achtelfinale

Von Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt will vor heimischem Publikum ins Viertelfinale der Europa League einziehen. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Betis Sevilla und dem Bundesliga-Heimsieg gegen den VfL Bochum wartet am Donnerstag (17.03.2022) schon das Rückspiel gegen die Spanier auf die SGE. Die Weichen für ein Weiterkommen in der Europa League hat die Eintracht bereits im Hinspiel gestellt, vor heimischem Publikum soll der Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht werden.

Gute Nachrichten für Eintracht Frankfurt: die SGE kam in den vergangenen neun K.o.-Duellen in europäischen Wettbewerben nach einem Hinspielsieg weiter. Mit 25.000 Fans im Rücken dürfte die Mission Viertelfinale in greifbare Nähe rücken.

Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla: „Müssen großartige Leistung abrufen“

Eintracht Frankfurts Abwehrmann Tuta macht eine Kampfansage an Betis Sevilla, weiß aber auch um die Stärken des Gegners: „ Wir haben uns zwar durch das Hinspiel einen leichten Vorteil erarbeitet, aber wir sollten uns darauf nicht ausruhen. Wir wissen, was für ein harter Gegner auf uns zukommt. Betis bringt sehr viel Qualität mit. Insofern werden wir erneut eine großartige Leistung abrufen müssen, um zu bestehen und in die nächste Runde einzuziehen. Wir werden auf Sieg spielen – wie immer“, wird er auf der offiziellen Homepage von Eintracht Frankfurt zitiert.

Eintracht Frankfurt muss weiterhin auf Ragnar Ache verzichten, er laboriert an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Die Einsatzfähigkeit der angeschlagenen Danny da Costa, Jesper Lindström und Sebastian Rode klärt sich laut SGE im Laufe der Woche. Lindström konnte aber am Mittwochvormittag (16.03.2022) schon wieder mit der Mannschaft trainieren. Für ihn sieht es also ganz gut aus.

Die Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla steigt am Donnerstag, 17. März 2022, um 21 Uhr in der Frankfurter Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla: Europa League heute live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla am Donnerstag, 17.03.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen am Donnerstag, 17.03.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr

Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla: Europa League heute im Live-Stream von RTL