Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg: DFB-Pokal live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Nach intensiven Wochen der Vorbereitung startet Eintracht Frankfurt in die neue Saison. © Joaquim Ferreira/imago

Für Eintracht Frankfurt startet die neue Saison mit der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Magdeburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt/Magdeburg - Intensive Wochen der Vorbereitung neigen sich dem Ende entgegen. Am Montag (01. August) wartet auf Eintracht Frankfurt das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Wie immer startet die Spielzeit mit der ersten Runde des DFB-Pokals, in diesem Jahr gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg. Kein einfaches Los.

„Magdeburg ist mit das schwierigste Los, das man in der ersten Runde im DFB-Pokal haben kann. Gegen einen Zweitligaaufsteiger vor einem lautstarken Publikum zu spielen, wird gleich eine Herausforderung“, ordnete Sportvorstand Markus Krösche die Aufgabe nach der Auslosung im Mai ein. Auch Magdeburgs Sportchef Otmar Schork freut sich auf das Zusammentreffen der beiden Mannschaften in der ersten Runde des DFB-Pokals: „Eintracht Frankfurt ist ein Superlos“, sagte er, die SGE sei aber auch eine „große Herausforderung“.

Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: „Bessere Pokalsaison spielen als zuletzt“

Das große Ziel von Trainer Oliver Glasner dürfte in diesem Jahr auf jeden Fall lauten, die zweite Runde zu erreichen. In der vergangenen Spielzeit war Eintracht Frankfurt nämlich bereits in der ersten Runde an Waldhof Mannheim gescheitert. Diese Marschrute gibt auch Krösche vor: „Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen und eine bessere Pokalsaison spielen als zuletzt“, wird der Sportvorstand auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Glasner muss in der ersten Runde des DFB-Pokals auf jeden Fall auf Neuzugang Hrvoje Smolcic verzichten. Der Kroate bringt eine Sperre aus dem Pokalfinale mit Ex-Klub Rijeka mit – er sah in der 41. Minute Gelb-Rot – und muss sein Pflichtspiel-Debüt für Eintracht Frankfurt verschieben. Auch Jerome Onguéné wird nicht mitwirken können, er zog sich im Testspiel gegen Walldorf am vergangenen Mittwoch (27. Juli) eine Zerrung der Faszie im Oberschenkel zu.

Eintracht Frankfurt: Einsätze von Ndicka und Trapp wackeln

Der Einsatz von Evan Ndicka ist noch nicht sicher, der Abwehr-Star fehlt seit über einer Woche wegen einer Waden-Verletzung. Torhüter Kevin Trapp laborierte die vergangenen Tage an einer Erkältung, ob es bis zum Spiel gegen den 1. FC Magdeburg für ihn reicht, wird sich ebenfalls noch zeigen.

Die erste Runde des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Magdeburg findet am Montag, 01. August 2022, in der MDCC-Arena in Magdeburg statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg: DFB-Pokal live im Free-TV?

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt die erste Runde des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Magdeburg live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Eintracht Frankfurt beim 1. FC Magdeburg: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Magdeburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).