Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg: So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt. © Joaquim Ferreira/Imago Images

Eintracht Frankfurt empfängt am 29. Spieltag den SC Freiburg: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt – Zwischen den Jahrhundertspielen in der Europa League gegen den FC Barcelona muss Eintracht Frankfurt in der Bundesliga ran. Gegner am 29. Spieltag ist der SC Freiburg, der eine starke Saison spielt und sogar die Chance hat, sich erstmals für die Champions League zu qualifizieren. Die SGE will in der kommenden Spielzeit erneut in der Europa League dabei sein und benötigt unbedingt einen Sieg, um den Rückstand auf Platz fünf, auf dem derzeit der SC Freiburg steht, zu verkürzen.

Sechs Punkte beträgt der Rückstand von Eintracht Frankfurt auf den Platz, der zur Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison berechtigt. Bei einer Niederlage gegen den SC Freiburg würden die Breisgauer auf neun Punkte davonziehen. Bei noch fünf ausstehenden Spielen wäre dann das Erreichen von Position fünf kaum noch möglich. Die Partie gegen die Freiburger ist also extrem wichtig für die Adler.

Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg: Ein Duell auf Augenhöhe

Für die Partie gegen den SC Freiburg sind fast alle Spieler von Eintracht Frankfurt fit, lediglich Christopher Lenz fällt angeschlagen aus. Trainer Oliver Glasner ist kein Freund von großer Rotation, er könnte seine Mannschaft aber dennoch auf einigen Positionen verändern, denn das Spiel gegen den FC Barcelona war laufintensiv und hat den ein oder anderen Akteur viel Kraft gekostet.

Bei den Gästen aus Freiburg fehlt weiterhin Angreifer Kevin Schade mit einer Bauchmuskelverletzung aus, ansonsten kann Trainer Christian Streich aus dem Vollen schöpfen. Im Hinspiel kassierten die Breisgauer gegen Eintracht Frankfurt die erste Heimniederlage der Saison. Nach Treffern von Lindström und Kostic hieß es am Ende 2:0 für die SGE, die dieses Ergebnis sich gerne auch am kommenden Spieltag gerne nehmen würde.

Das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg steigt am Sonntag, 10. April 2022, um 17.30 Uhr in der Frankfurter Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 10. April 2022, um 17:00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

(smr)