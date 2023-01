Eintracht Frankfurt beim SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim SC Freiburg. © IMAGO/RHR-FOTO

In der Bundesliga ist Eintracht Frankfurt zu Gast beim SC Freiburg: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Freiburg – Zum Ende der Hinrunde wartet auf Eintracht Frankfurt eine schwere Aufgabe, denn es geht zum SC Freiburg. Die Breisgauer spielen eine überzeugende Runde und standen bis vor dem letzten Spieltag auf Platz zwei der Tabelle in der Fußball-Bundesliga. Dann setzte es aber eine bittere 0:6-Pleite beim VfL Wolfsburg mit Ex-SGE-Coach Niko Kovac. Den zweiten Platz haben die Adler mit dem 3:0 über den FC Schalke 04 übernommen, diesen in Freiburg zu verteidigen wird aber nicht einfach.

SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt: Gelingt der nächste Sieg für die SGE?

Die SGE holte zwar drei Punkte gegen das Schlusslicht aus Gelsenkirchen, konnte aber nicht immer überzeugen. „Ich wusste, dass wir Probleme kriegen können. Genau so war es. Das 3:0 ist schön und ich bin erleichtert über den guten Start, aber in der Höhe war es nicht verdient und wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt. Wir haben Kevin Trapp gebraucht, um im Spiel zu bleiben. Wir waren nicht so konsequent und etwas träge“, wird Oliver Glasner, Cheftrainer von Eintracht Frankfurt auf der vereinseigenen Webseite zitiert. „

„Es freut mich sehr, dass zwei eingewechselte Spieler die Partie entschieden haben. Ich habe in der Besprechung vor dem Spiel gesagt, dass wir alle Spieler brauchen. Der Mannschaftsgeist ist die positivste Erkenntnis heute und die drei Punkte tun gut. Ansonsten haben wir einige Themen, die wir aufarbeiten müssen“, so der SGE-Coach weiter. In Freiburg braucht es eine deutliche Leistungssteigerung, um mit einem Sieg an den Main zurückzukehren, denn der Gegner wird darauf brennen, Wiedergutmachung zu betreiben nach der Klatsche in Wolfsburg.

Das Bundesligaspiel des 17. Spieltags zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt findet am Mittwoch, 25. Januar 2023, in Freiburg statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 17. Spieltags in der Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN sowie Sat.1.

SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Mainz startet am Mittwoch, 25. Januar 2023, um 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit den Vorberichten.

Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

