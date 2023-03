Eintracht Frankfurt rüstet Defensive auf: Wolfsburgs Lacroix zu teuer?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat mit Pacho die Verteidigung verstärkt und offenbar mit Lacroix einen weiteren Defensivspezialisten im Visier.

Frankfurt/Wolfsburg - Oliver Glasner machte zuletzt kein Geheimnis daraus, dass er sich Verstärkungen für die Defensive wünscht. Nach der Pleite seiner Eintracht bei Union Berlin reagierte der Coach extrem sauer auf die Leistung seiner Hintermannschaft „Es ist eine Frage der Qualität“, sagte der 48-Jährige am DAZN-Mikrofon. „Es ist ja nicht das erste Mal. Fakt ist, dass wir immer auf die gleiche Art und Weise unsere Spiele verlieren“, so Glasner auf die Frage, ob er sich Verstärkungen wünsche.

Name Maxence Lacroix Alter 22 Verein VfL Wolfsburg Position Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt verpflichtet Verteidiger

Markus Krösche, Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, erfüllte seinem Cheftrainer nun den Wunsch. Willian Pacho kommt von Royal Antwerpen zur SGE und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2028.

„Für uns ist das ein wichtiger Transfer für die kommende Saison. Willian ist noch jung, bringt aber schon jetzt internationale Erfahrung mit. Vor allem seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aus. Wir freuen uns, dass er sich für die Eintracht entschieden hat, und wir möchten sein großes Potenzial weiterentwickeln“, wird Krösche auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Maxence Lacroix steht im Fokus von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Eintracht Frankfurt hat Lacroix im Visier

Das soll es aber noch nicht gewesen sein mit Neuzugängen für die Defensive, auch weil Evan Ndicka den Klub höchstwahrscheinlich verlässt und damit ein Leistungsträger der Defensive von Bord geht. Nach Informationen der Sport Bild soll Eintracht Frankfurt Innenverteidiger Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg im Visier haben. Der Franzose kam 2020 vom FC Sochaux in die Autostadt und erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz.

Unter Niko Kovac, seit Anfang der Saison Trainer in Wolfsburg, hat es der 22-Jährige aber schwer. Zunächst stand er regelmäßig in der Anfangsformation, nach einem schwachen Start in die Spielzeit, fand er sich aber plötzlich auf der Bank wieder. Kovac setzt in der Innenverteidigung meistens auf das Duo Sebastiaan Bornauw und Micky van der Ven. Lacroix kommt in der laufenden Saison zwar auf 19 Einsätze in der Bundesliga, seit mehreren Monaten aber zumeist als Einwechselspieler.

Maxence Lacroix ein Kandidat für Eintracht Frankfurt?

Der Franzose lässt sich trotzdem nicht hängen, sondern kämpft sich zurück in die Startelf. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg könnte er Bornauw verdrängen. Eintracht Frankfurt würde den 22-Jährigen gerne für die eigene Defensive holen, das dürfte aber äußerst schwer werden. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft noch zwei Jahre und er weist einen Marktwert in Höhe von 20 Millionen Euro auf. Der VfL wird den Innenverteidiger, der sein immenses Potenzial in den vergangenen Jahren regelmäßig nachgewiesen hat, nicht unter Wert verkaufen. Fraglich ist, ob die SGE wirklich bereit wäre, über 20 Millionen Euro an Ablöse zu zahlen. (smr)