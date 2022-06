Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid im Supercup 2022: Das müssen Sie wissen

Von: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt konnte nach 42 Jahren endlich wieder über den Gewinn eines internationalen Titels jubeln. © Marcio Machado / Imago Images

In Helsinki trifft der Europa-League-Sieger auf den Champions-League-Sieger – in diesem Jahr also Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid: alle Infos im Überblick.

Frankfurt/Helsinki – Eintracht Frankfurt konnte erst vor wenigen Wochen einen der größten Triumphe der jüngeren Vereinsgeschichte feiern: Mit dem Sieg über die Glasgow Rangers sicherte sich die SGE den Europa-League-Titel und holte diese Trophäe erstmals nach Deutschland. Damit hat sich die Eintracht gleich für das nächste Highlight qualifiziert, den UEFA-Supercup 2022. Der Gegner ist der Champions-League-Sieger 2022, also keine geringere Mannschaft als die von Real Madrid.

Gesucht wird der Nachfolger des FC Chelsea, der in der vergangenen Saison den UEFA-Supercup beim Finale in Belfast gegen den FC Villarreal mit 6:5 im Elfmeterschießen gewann. Wir haben alle wichtigen Infos zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid.

Was ist der UEFA-Supercup?

Der UEFA-Supercup wird bereits seit 1973 mit ein paar Unterbrechungen ausgetragen. Bis 1997 wurde der Wettbewerb dabei in Hin- und Rückspielen ausgetragen, ab dann gab es nur noch ein Spiel um die Trophäe. Bis zur Abschaffung des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1999 trat dessen Gewinner im UEFA-Supercup gegen den Vertreter des Europapokals der Landesmeister – 1992 in UEFA Champions League umbenannt – an. Seit 2000 qualifiziert sich der Sieger des UEFA-Pokals – 2009 in Europa League umbenannt – dafür. Die meisten UEFA-Supercup-Siege konnten sich seit Einführung des Wettbewerbs der FC Barcelona und der AC Mailand mit jeweils fünf Titeln sichern.

Wann und wo wird der Supercup zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid ausgetragen?

Der UEFA-Supercup 2022 wird am Mittwoch, 10. August 2022, im Olympiastadion von Helsinki ausgetragen. Das Stadion bietet Platz für rund 36.200 Zuschauer. Anstoß ist um 21 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid: Modus des UEFA-Supercups

Wie bei anderen Endspielen, gibt es auch beim UEFA-Supercup nur eine Partie. Sollte nach 90 Minuten noch kein Sieger feststehen, wird zunächst zweimal 15 Minuten Verlängerung drangehängt. Sollte dies auch nicht reichen, kommt es zum Elfmeterschießen.

Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid: Die UEFA-Supercup-Sieger der vergangenen zehn Jahre

Jahr Sieger 2012 Atlético Madrid 2013 FC Bayern München 2014 Real Madrid 2015 FC Barcelona 2016 Real Madrid 2017 Real Madrid 2018 Atlético Madrid 2019 FC Liverpool 2020 FC Bayern München 2021 FC Chelsea

Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid: Der UEFA-Supercup im TV

Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Streaming-Anbieter DAZN auch 2022 den UEFA-Supercup zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid austragen. Dies gab Kommentator Jan Platte während der Übertragung des Champions-League-Finals bekannt. (msb)