Überrascht Glasner mit Eintracht-Startelf gegen Leipzig?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt reist in der Bundesliga nach Leipzig. Trainer Glasner könnte einige Veränderungen in der Startelf vornehmen.

Frankfurt/Leipzig – Nach der Niederlage gegen die SSC Neapel in der Champions League hat Eintracht Frankfurt nicht lange Zeit, um Trübsal zu blasen, denn es geht direkt weiter in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ist zu Gast bei RB Leipzig und will gegen den direkten Konkurrenten um die Champions League-Plätze einen „Big Point“ landen.

Die Sachsen waren unter der Woche auch in der Königsklasse des europäischen Fußballs aktiv und kamen zu einem 1:1-Unentschieden gegen Manchester City.

Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei RB Leipzig

„Die Spieler hatten Donnerstag frei nach den wahnsinnig intensiven Spielen – körperlich und geistig. Wir haben das Spiel gegen Neapel aufgearbeitet, ab Freitag liegt der totale Fokus auf Leipzig“, sagte Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen RB Leipzig. Personell kann der Coach fast aus dem Vollen Schöpfen: „Bis auf Junior Dina Ebimbe sind alle Spieler fit. Das ist nach so vielen Spielen sehr erfreulich und wichtig. Auch Sebastian Rode geht es wieder besser“, so Glasner weiter.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Im Vergleich zum Spiel gegen Neapel könnte es bei Eintracht Frankfurt zu Veränderungen in der Startelf kommen. In der defensiven Dreierkette drängt Makoto Hasebe in die Mannschaft und nimmt womöglich den Platz von Kristijan Jakic ein, der zurück auf die Bank muss. Im Mittelfeld ist Sebastian Rode eine Option, um die Zentrale zu stabilisieren. Für ihn müsste der Schweizer Djibril Sow weichen.

Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt: Mehrere Wechsel in der Startelf?

Gegen Neapel durfte Buta auf der rechten Außenbahn anstelle von Ansgar Knauff ran. Glasner begründete es damit, dass der Neuzugang aus Antwerpen der defensivere Spieler ist. Die Leistung im Champions League-Duell mit Napoli war aber nicht berauschend, zudem verursachte er einen Elfmeter, den Kevin Trapp dann aber entschärfen konnte. Gegen Leipzig läuft es darauf hinaus, dass Knauff in die Startelf rückt und eine Chance auf der rechten Seite bekommt.

Unterdessen laufen im Sommer einige Verträge bei Eintracht Frankfurt aus. Während einige Spieler vor einem Abgang stehen, ist die Zukunft andere Profis noch ungeklärt. (smr)