Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute live im TV und Stream: Hier läuft das Bundesliga-Topspiel

Von: Nico Scheck

Mario Götze und Eintracht Frankfurt wollen auch gegen RB Leipzig jubeln.

Eintracht Frankfurt bittet RB Leipzig zum Samstagabendspiel. Wir verraten Ihnen, wo die Bundesliga-Partie live im TV zu sehen ist.

Frankfurt - Der erste Dreier in der noch jungen Bundesliga-Saison ist geglückt. Jetzt soll direkt der nächste folgen. Mit dem 4:3-Sieg in der Vorwoche hat Eintracht Frankfurt das erste Ausrufezeichen gesetzt. Hatte der SV Werder Bremen zwischendurch noch geführt, drehten die Frankfurter die Partie vor allem Dank eines hervorragend aufspielenden Daichi Kamada.

Auf den japanischen Spielmacher wird es nun auch am 5. Spieltag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr) ankommen. Die „roten Bullen“ haben mit fünf Zählern nach vier Spielen ebenso viele Punkte auf dem Konto wie die SGE - was man in Leipzig durchaus als Fehlstart sehen muss.

Eintracht Frankfurt hadert mit den Gegentoren

In Frankfurt hingegen ist man nicht unzufrieden, stimmt doch die Tendenz. Neuzugänge wie Mario Götze oder Randal Kono Muani laufen langsam heiß. Dazu der genannte Kamada. Da kommt der nächste Härtetest à la RB Leipzig wie gerufen. Doch um weitere Punkte einzufahren, braucht es eine stabilere Defensive, weiß auch Keeper Kevin Trapp. „Wir kriegen zu viele Gegentore“, beklagte er nach der Partie in Bremen bei DAZN. Elf sind es schon nach vier Spieltagen.

Der Gegner aus Leipzig hat eher das umgekehrte Problem. Sechs Tore aus vier Spielen sind keine Katastrophe. Für eine Offensive mit Spielern wie Timo Werner, Christopher Nkunku und André Silva aber eben auch zu wenig. Ähnlich wie bei der Eintracht stimmt immerhin die Tendenz. Am vergangenen Spieltag gab‘s beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg den ersten Sieg in dieser Saison.

Die Bundesliga-Partie Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig wird am Samstagabend, den 3. September, um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park angepfiffen. Hier erfahren Sie, wann und wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Free-TV?

Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig wird leider nicht live im Free-TV gezeigt.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit Sat.1 sowie die Pay-TV-Sender Sky und DAZN.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am Samstag, 03. September 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen am Samstag, 03. September 2022, . Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

ist um 18.30 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

