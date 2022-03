RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Setzt sich der SGE-Höhenflug fort?

27. Spieltag

Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga zu Gast bei RB Leipzig. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie des 27. Spieltags.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt, Sonntag, 20.03.2022, 15.30 Uhr

Voraussichtliche Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, A. Haidara, Angelino - Forsberg - Silva, Nkunku Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Rode - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré Tore Schiedsrichter

Leipzig - Eintracht Frankfurt muss nach der magischen Nacht in der Europa League gegen Betis Sevilla wieder zurück in den Alltag Bundesliga und ist zu Gast bei RB Leipzig. Bei den Sachsen, die unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco zu alter Stärke zurückgefunden haben, ist die SGE nur Außenseiter. Für die erneute Europa League-Qualifikation benötigt die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner aber dringend Punkte.

Trotz des anstehenden Spiels bei RB Leipzig war bei Eintracht Frankfurt natürlich auch die Partie gegen Betis Sevilla ein großes Thema bei der Pressekonferenz vor dem 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga. „Wir sind sehr, sehr glücklich über das Weiterkommen. Es war ein dramatischer Spielverlauf. Wir sind verdient weitergekommen. Die Jungs haben große Moral und Mentalität bewiesen“, freute sich Sportvorstand Markus Krösche über das Weiterkommen.

„Der FC Barcelona ist ein anspruchsvoller, vielleicht der bestmögliche Gegner. Aber wir haben gesehen, dass Galatasaray sie vor Probleme gestellt hat. Das wollen wir auch. Unser Ziel ist ganz klar das Halbfinale“, so Krösche weiter. Trainer Oliver Glasner zeigt sich selbstbewusst und will ins Halbfinale der Europa League einziehen: „Barca ist einer der größten Namen im europäischen Fußball. Aber salopp gesagt: Wer gegen den Fünften aus Spanien weiterkommt, kann das auch gegen den Dritten schaffen.“

Eintracht Frankfurt hat Selbstbewusstsein getankt

In der Bundesliga sah es in den letzten Wochen ebenfalls sehr gut aus für Eintracht Frankfurt. Nach den schwachen Phasen im Januar und Februar, gab es im März zwei Siege in Folge, dazu blieb die SGE auch in der Europa League in beiden Spielen gegen Betis Sevilla ungeschlagen. Im Hinspiel lieferten sich Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ein Duell auf Augenhöhe, das am Ende 1:1 ausging. Mit dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein ist der Mannschaft von Oliver Glasner aber nun auch ein Auswärtssieg zuzutrauen.