Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: DFB-Pokalfinale live im TV und Stream

Im Finale des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. So sehen Sie das Spiel live im TV und Stream.

Berlin – Das Finale des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig findet am Samstag, 3. Juni 2023, in Berlin statt. Anpfiff ist um 20.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Finale des DFB-Pokals live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender ZDF überträgt das Finale des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Free-TV-Sender ZDF.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Finale des DFB-Pokals live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Samstag, 3. Juni 2023 , um 19.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.00 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Finale des DFB-Pokals im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Wer holt sich den Titel?

Die SGE will nach 2018 unbedingt den nächsten Triumph im DFB-Pokal. „Wir haben in 47 Spielen bewiesen, dass wir nie aufgeben. Gegen Schalke und Freiburg kamen wir jeweils zurück. Auch in der Champions League gegen Sporting und im Pokal in Stuttgart“, sagte Trapp auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel gegen Leipzig in Berlin.

Im Finale des DFB-Pokals kommt es zum Duell Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. © IMAGO

„Wir sind zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form. Es wird ein offenes und unterhaltsames Spiel“, so Trapp weiter, der den vollen Fokus auf die Partie in Berlin richtet: „Wir sollten mutig spielen. Es ist ein Spiel. Alles oder Nichts! Es kommt auf Details an und darum, möglichst viel richtig zu machen.“

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Trapp stolz auf die Mannschaft

Der Keeper der Eintracht ist stolz auf seine Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren außergewöhnliche Erfolge erzielte: „Dass wir innerhalb von zwölf Monaten zwei Finals spielen, ist außergewöhnlich. Das spricht für die Qualität und den Charakter der Mannschaft.“

Im Endspiel gegen Leipzig kann sich Eintracht Frankfurt auf die Unterstützung unzähliger SGE-Fans sicher sein. „Was im und um das Stadion los sein wird, ist uns nicht entgangen. Diese Unterstützung und Begeisterung geben uns einen zusätzlichen Kick. Wir hoffen, den Fans am 4. Juni wieder einen Pokal präsentieren zu dürfen“, so Trapp. (smr)