Kolo Muani plötzlich weg: Wer jetzt für den Eintracht-Sturm bleibt und wie die Fans schimpfen

Von: Marcus Giebel

Teilen

Randal Kolo Muani kehrt Eintracht Frankfurt doch noch den Rücken. Der Verein verweist auf eine Rekordablöse. Von den Fans hagelt es böse Worte.

Frankfurt – Es war die wohl spektakulärste Wendung im an Wendungen nicht armen Deadline Day. Nachdem der Transfer am frühen Abend schon geplatzt zu sein schien, haben sich Eintracht Frankfurt und Paris St. Germain doch noch auf einen Deal für Randal Kolo Muani geeinigt. Die Franzosen erhöhten ihr Angebot von zuvor kolportierten 80 Millionen Euro nochmal.

In der erst in den frühen Morgenstunden veröffentlichten Pressemitteilung spricht die Eintracht von einer „Rekordablösesumme von 95 Millionen Euro“, die nach Hessen fließen. Wobei schon auffällig ist, dass die Summe so offen kommuniziert wird.

Kolo Muani verlässt Eintracht Frankfurt: Kein Nachfolger mehr verpflichtet

Aber auch kein Wunder, dass darauf der Fokus gelegt werden soll. Denn von der wirtschaftlichen Seite her ist der Deal ein satter Gewinn, kam der 24-Jährige vor einem Jahr doch ablösefrei vom FC Nantes. Sportlich allerdings stellt der Abgang einen immensen Verlust dar, denn Kolo Muani schoss in 50 Pflichtspielen 26 Tore und avancierte zum Nationalspieler Frankreichs. Außerdem war die Eintracht aufgrund der späten Einigung nach dem offiziellen Transferschluss in Deutschland nicht mehr in der Lage, einen Nachfolger zu verpflichten.

Mit dem gehandelten PSG-Profi Hugo Ekitiké, der auch schon mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, kam im Laufe des Freitags keine Einigung zustande. Somit ruhen die Hoffnungen nun in erster Linie auf den neu verpflichteten Jessic Ngankam und Omar Marmoush, die von Hertha BSC respektive dem VfL Wolfsburg kamen. Mit Rafael Borré wurde eine Option kurz vor Toreschluss an Werder Bremen verliehen. Vor allem ist aber jetzt die gesamte Mannschaft gefragt, den Verlust im Kollektiv aufzufangen.

Vergangenheit: Randal Kolo Muani trug nur gut ein Jahr lang das Trikot von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/osnapix

Kolo Muani und der Streik: Eintracht-Stürmer offenbar seit Tagen in Paris

Dass es auch ohne Kolo Muani geht, musste das Team von Trainer Dino Toppmöller bereits in der Qualifikation zur Europa Conference League beweisen, denn beim 2:0 über Levski Sofia stand der Knipser nicht zur Verfügung. Er hatte seinen Wechselwunsch mit einem Trainingsboykott untermauert und soll sich bereits seit Tagen in Paris aufgehalten haben.

Doch in dieser Saison warten natürlich größere Hausnummern und Herausforderungen – gerade, wenn die Eintracht wieder die internationalen Plätze angreifen will. Auch deshalb betonte Sportvorstand Markus Krösche nach dem historischen Deal: „Wir hätten Randal gerne noch länger bei uns gesehen und hatten das auch immer entsprechend kommuniziert in den letzten Wochen.“

Allerdings habe sich die Situation auf den letzten Drücker schlagartig geändert: „Am späten Abend haben wir ein Angebot erhalten, welches wir aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Sinne von Eintracht Frankfurt nicht ausschlagen konnten.“ So bekam Kolo Muani seinen Willen, PSG seinen Stürmer und die Eintracht eine Menge Geld.

Fans wüten wegen Kolo-Muani-Abgang: „Größte menschliche Enttäuschung seit Andy Möller“

Im Fanlager kam der in der Öffentlichkeit schon als geplatzt angesehene Deal allerdings erwartungsgemäß nicht besonders gut an. Während in einem bei Twitter kursierenden Clip zu sehen ist, wie Kolo Muani in der Pariser Nacht von Fans mit „Kolo“-Rufen gefeiert wird und freudestrahlend Hände schüttelt, twitterten einige Eintracht-Fans ihre Wut und Enttäuschung in die virtuelle Welt hinaus.

„Endlich ist der Söldner weg“, ist auf Elon Musks Social-Media-Plattform zu lesen. Oder auch: „Biggest Knecht in Football History.“ Ein anderer User schlug einen großen Bogen zu einem anderen Abschied eines großen Frankfurters: „Größte menschliche Enttäuschung seit Andy Möller.“ Ein weiterer Fan schreibt: „Auf Nimmerwiedersehen.“

Mit dem Thema abgeschlossen: Dieser Eintracht-Fan hat sein Trikot mit Randal-Kolo-Muani-Schriftzug schnell umgestaltet (Foto vom 31.8.). © IMAGO/FRANK HEINEN/rscp-photo

Kolo Muani geht zu PSG: Eintracht vor dem Transfer bei Instagram entfolgt

Ein weiterer User machte sich Gedanken um den unglücklichen Zeitpunkt der Einigung: „Das ist jetzt wie im Lotto gewinnen und alle Geschäfte haben zu.“ Immerhin: Banken gibt es in Frankfurt bekanntlich genug, um das Geld vorübergehend gut anzulegen. Und vielleicht im Winter dann wieder darauf zuzugreifen.

Was viele Fans neben dem quasi erzwungenen Abgang ebenfalls schockierte: Zwischenzeitlich und schon vor der Wechsel-Bekanntgabe soll Kolo Muani der Eintracht bei Instagram entfolgt sein, zudem löschte er alle Bilder. Der ein Jahr lang gefeierte junge Mann aus der Pariser Vorstadt Bondy hat sich also letztlich durchgesetzt – und unterstreicht damit einmal mehr die Macht der Spieler im Profifußball. Ob auch die Eintracht als Gewinner aus diesem Transfertheater hervorgeht, werden erst die kommenden Wochen und Monate zeigen. (mg)