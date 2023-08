Eintracht-Star Kolo Muani angeblich mit PSG einig: Top-Klub unterbreitet wohl erstes Angebot

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Frankfurt-Angreifer Randal Kolo Muani soll sich mit Paris Saint-Germain geeinigt haben. Der französische Meister gibt wohl ein erstes Angebot ab.

Frankfurt – Mit den starken Leistungen in der Saison 2022/23 weckte Randal Kolo Muani Begehrlichkeiten, in 46 Pflichtspielen verbuchte der Angreifer von Eintracht Frankfurt satte 40 Scorerpunkte. Der Wechsel zu einem größeren Klub dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, Gerüchte um einen Abgang ranken sich seit längerer Zeit.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre) in Bondy Vereine im Profibereich: FC Nantes, US Boulogne (Leihe), Eintracht Frankfurt Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: Juni 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de): 80 Millionen Euro

Eintracht-Sportvorstand Krösche bei Kolo Muani entspannt: „Lassen uns nicht treiben“

Allen voran Paris Saint-Germain soll scharf auf den französischen Nationalspieler sein. Allerdings hat die SGE keinerlei Druck, der Vertrag des 24-Jährigen hat noch bis 2027 Gültigkeit. Sportvorstand Markus Krösche und Co. bleiben daher ganz entspannt.

„Der Stand ist unverändert. Randal hat noch vier Jahre Vertrag, hat die Vorbereitung unverletzt überstanden und ist gut drauf für den Saisonstart. Wir sind diejenigen, die das Heft des Handelns in der Hand haben. Wir entscheiden und lassen uns da auch nicht treiben“, so Krösche auf der Pressekonferenz zum Saisonbeginn unter der Woche.

Soll sich bereits mit PSG einig sein: Randal Kolo Muani. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

PSG bietet wohl 70 Millionen Euro für Kolo Muani

Wer den Shootingstar der vergangenen Spielzeit verpflichten möchte, muss einiges auf den Tisch legen. Bereits vor mehreren Monaten machten die Verantwortlichen der SGE klar, dass für Kolo Muani ein dreistelliger Millionenbetrag fällig wird.

Allerdings könnte langsam Bewegung in die Personalie kommen. Wie der Journalist Santi Aouna von Foot Mercato berichtet, konnten der Nationalspieler und PSG eine Einigung erzielen. Laut Fabrizio Romano soll Kolo Muani beim Champions-League-Finalisten von 2020 einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Wie die L‘Equipe schreibt, soll noch am Samstag ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro unterbreitet werden.

Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Eintracht Frankfurt und Kolo Muani starten gegen Darmstadt 98 in die Bundesliga-Saison

Zwar sei noch ein anderer, nicht genannter Verein interessiert, doch Kolo Muani soll seinem Umfeld mitgeteilt haben, nur in die französische Hauptstadt wechseln zu wollen. Nach den Informationen von Romano könnte es mit einem Transfer aber noch dauern. Die beiden Klubs sollen sich in Verhandlungen befinden, allerdings seien die Gespräche noch in einer frühen Phase.

Wie oft der Torjäger noch für Eintracht Frankfurt auflaufen wird, bleibt daher abzuwarten. Beim Bundesliga-Auftakt gegen Darmstadt 98 am Sonntag (20. August) gehört Kolo Muani aber noch zur Startelf der SGE, Trainer Dino Toppmöller gab seinem Schützling bereits eine Einsatzgarantie. (masc)