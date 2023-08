Gegen Darmstadt nicht im Kader: Eintracht Frankfurt hat wohl Angebot für Rafael Borré vorliegen

Angreifer darf die SGE verlassen

Von Marcel Schwenk schließen

Beim Bundesliga-Auftakt gegen Darmstadt fehlte Rafael Borré im Eintracht-Aufgebot. Den Kolumbianer könnte es zu Lokomotive Moskau ziehen.

Frankfurt – Seinen Platz in den Geschichtsbüchern von Eintracht Frankfurt hat Rafael Borré auf jeden Fall sicher. Im Europa-League-Finale 2022 gegen die Glasgow Rangers verwandelte der Angreifer den entscheidenden Elfmeter und schoss seinen Klub damit zum größten Erfolg der jüngeren Vergangenheit.

Rafael Santos Borré Geboren: 15. September 1995 (Alter 27 Jahre) in Barranquilla Vereine im Profibereich: Deportivo Cali, Atletico Madrid, FC Villarreal (Leihe), River Plate, Eintracht Frankfurt Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: Juni 2025 Marktwert (laut transfermarkt.de): 9 Millionen Euro

Seit Eintracht-Transfer von Kolo Muani: Borré größtenteils Ersatz

Bereits in der Folgesaison gehörte Borré bei der SGE aber nur noch zu den Ersatzspielern, kam 2022/23 auf etwas mehr als 1.700 Spielminuten in allen Wettbewerb. Zum Vergleich: In der vorherigen Spielzeit knackte er diese Marke allein in der Bundesliga um rund 600 Minuten.

Durch die Verpflichtung von Randal Kolo Muani, der die Eintracht im laufenden Transferfenster noch gen Paris Saint-Germain verlassen könnte, rückte Borré ins Hintertreffen. Ein Abschied ist daher schon länger ein Thema, zumal die Offensivabteilung in diesem Sommer unter anderem mit Jessic Ngankam von Hertha BSC und Omar Marmoush (zuvor VfL Wolfsburg) verstärkt wurde.

+ Lokomotive Moskau soll ein Angebot für Eintracht-Angreifer Rafael Borre abgegeben haben. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt legt Rafael Borré keine Steine in den Weg

„Es gibt mehrere Anfragen. Das liegt jetzt an Rafa, welche Richtung vorgegeben werden soll. Es wäre schon sinnvoll, wenn da zeitnah eine Entscheidung getroffen wird. Er muss entscheiden, welchen Weg er einschlagen will“, so Sportvorstand Markus Krösche nach dem Testspiel gegen Nottingham Forest (0:0) Anfang August.

Als Interessenten für den 27-Jährigen, der am 1. Spieltag gegen Darmstadt 98 (1:0) nicht zum SGE-Aufgebot zählte, wurden in den Medien der französische Klub Olympique Lyon und Olympiakos Piräus aus Griechenland genannt. Beide Vereine sollen eine Leihe bevorzugt haben, die SGE will den Kolumbianer aber wohl nur fest abgeben.

Lokomotive Moskau bietet wohl zehn Millionen Euro für Eintracht-Stürmer Borre

Wie nun aus dessen Heimat zu vernehmen ist, soll Lokomotive Moskau eine Offerte für den Nationalspieler abgegeben haben. Die gebotene Ablösesumme für Borré, der noch bis 2025 am Main unter Vertrag steht, soll zehn Millionen Euro betragen und würde damit sogar über dem Marktwert liegen. Laut transfermarkt.de beträgt dieser neun Millionen Euro.

Bereits in der vergangenen Woche gab die SGE einen Stürmer ab, Igor Matanovic wurde für eine Spielzeit in die 2. Bundesliga verliehen. Nun könnte zeitnah ein weiterer gehen. (masc)

Rubriklistenbild: © Arne Dedert/dpa