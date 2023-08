Eintracht Frankfurt: Punkt der Moral bei Mainz 05

Von: Thomas Kilchenstein, Daniel Schmitt

Schwerstarbeit: Randal Kolo Muani (links) gegen Maxim Leitsch. © IMAGO/Jan Huebner

In dem erwarteten hitzigen Spiel gegen Mainz 05 sichert sich Eintracht Frankfurt auf den letzten Drücker noch ein 1:1, verliert aber Jesper Lindström an den SSC Neapel

Es waren noch 20 Minuten ohne Nachspielzeit in diesem wie immer hitzigen Nachbarschaftsduell zu spielen, als plötzlich die „9“ auf der Anzeigetafel aufleuchtete. Diese Nummer trägt bei Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani, und auf den Tribünen war das Raunen kaum zu überhören. Wieso nimmt der Trainer Dino Toppmöller ausgerechnet seinen Topstürmer schon nach 70 Minuten vom Feld? Es stand, das zur Erklärung, 0:1, die Eintracht musste dringend ein Tor schießen, in den letzten drei Spielen war es immer der Mann mit der Neun gewesen, der getroffen hatte. Da nimmt man doch seinen allerbesten Angreifer nicht so einfach vom Feld. Oder gab es andere Gründe? Ging womöglich am frühen Abend noch eine Air-France-Maschine nach Paris, die Kolo Muani dringend erreichen musste? Entsprechende Gerüchte über ein neues, frisch aufgestocktes Angebot von Paris Saint-Germain kamen am Sonntag auf und waberten in Mainz umher.

Warum er den französischen Vizeweltmeister ausgetauscht hatte, erklärte Dino Toppmöller dann nach der Partie, die, wie so häufig, schiedlich-friedlich 1:1 ausgegangen war.

Er habe, auch wegen des Unterzahlspiels – Ansgar Knauff hatte nach einer guten Stunde eine etwas zu harte Gelb-Rote Karte gesehen – Spieler gebraucht, die „gut gegen den Ball arbeiten und laufstark“ seien. Und weil es sich am Ende dann noch zum Positiven gewendet hatte, fand Toppmöller, sei es eine „gute Entscheidung“ gewesen, Omar Marmoush (siehe auch Artikel auf Seite S2) im Team zu lassen und Kolo Muani rauszunehmen.

Da hat der 42 Jahre alte Coach nicht Unrecht und gut lachen. Es wäre aber um ein Haar schief gegangen, vieles deutete nicht auf einen Treffer hin, und Marmoush erzielte den Ausgleich in der ersten der sechsminütigen Nachspielzeit, nach sehr schöner Vorarbeit der – eingewechselten – Christopher Lenz und vor allem Eric Dina Ebimbe. Die Auswechslung des Stürmerstars hatte also nichts mit einem plötzlich fix gemachten Wechsel in die französische Kapitale zu tun. Sportvorstand Markus Krösche entkräftete unmittelbar nach Spielschluss derlei Gerüchte. „Bei Kolo Muani gibt es keinen neuen Stand.“ Es gebe kein neues Angebot, und bei dem alten von vor Wochenfrist „liegen wir momentan noch zu weit auseinander“. Natürlich könne immer noch etwas passieren bis zum 1. September, 18 Uhr, dem kommenden Freitag, die Chancen auf einen Verbleib des Angreifers steigen aber täglich.

Dagegen deutet nahezu alles daraufhin, dass Jesper Lindström sich in den nächsten Tagen dem italienischen Meister SSC Neapel anschließen wird. Der Däne stand in Mainz zwar im Aufgebot, kam aber nicht zum Einsatz und soll am Abend nach Italien geflogen sein. Krösche räumte ein, dass in Lindströms Fall sehr wohl „etwas passieren kann“. Dass Napoli an dem 24 Jahre alten Flügelstürmer Interesse bekundet, hatte die FR bereits Anfang Juli gemeldet. Dessen ungeachtet könnte es eine aufregende Woche für die Sportliche Leitung der Eintracht werden.

Das Remis in Mainz war, wegen des späten Ausgleichs und in Unterzahl, natürlich ein bisschen glücklich, das gab Toppmöller unumwunden zu. Es legte aber Zeugnis darüber ab, dass Moral und Mentalität der Mannschaft intakt seien. Der Kampf gegen sehr aggressive Mainzer wurde angenommen, es wurde dagegenen gehalten, das spielerische Element blieb da weitgehend außen vor. „Fußballerisch ist da Luft nach oben“, sagte Krösche klar, er lobte aber Einsatzbereitschaft und Wille. „Das ist ein Punkt der Moral.“ Allerdings, sagte Robin Koch, der als rechter zentraler Verteidiger erneut ein sehr solide Vorstellung ablieferte, habe die Mannschaft nie den Glauben an sich und ein Tor verloren.

Dabei hatten sich den Frankfurtern so viele Möglichkeiten gar nicht geboten, im ersten Abschnitt verdaddelten sie eine gute Gelegenheit, weil Marmoush auf dem seifigen Rasen ausrutschte, im zweiten Abschnitt hatte Kolo Muani zweimal die Chance, per Kopf auszugleichen (54. und 59.).

Mehr an zwingend herausgespielten Möglichkeiten gab es nicht, es war ein reines Kampfspiel, der ästhetische Ansatz kam deutlich zu kurz. Vieles blieb wieder Stückwerk oder wurde von den kompromisslosen Mainzern rigoros unterbunden. Die Nullfünfer hatten die Eintracht „sehr hoch gepresst, wir hatten oft keine Option gefunden“, sagte Hrvoje Smolcic, der überraschend in die Mannschaft gerückt war – in erster Linie wohl wegen seiner Kopfballstärke, die er im Duell mit Ludovic Ajorque benötigt hätte. Dummerweise spielte der Mainzer Zweimetermann wegen einer kurzfristig erlittenen Blessur am Oberschenkel gar nicht mit. Smolcic erledigte seine Aufgabe, bis auf ein, zwei unglückliche Aktionen, „ordentlich“, wie Toppmöller sagte.

Dessen ungeachtet erwies sich die Hintermannschaft der Gäste erneut als ausgesprochen sicher, sie ließ relativ wenig zu, kam kaum ernsthaft in Bedrängnis, was an Robin Koch, vor allem aber an dem sehr guten Verteidiger Willian Pacho lag, der praktisch alle seine Duelle gewinnen konnte. „Unsere Defensive stand extrem stabil“, lobte der Coach.

Dass die Mainzer überhaupt in Führung gehen konnten, hatten sie im Grunde genommen einem Fehler von Nationaltorwart Kevin Trapp zu verdanken, der einen weiten Flugball von Edimilson Fernandes nicht zu packen bekam, dabei von Koch und Smolcic behindert wurde, Jae-Sung Lee hatte dann wenig Mühe, die aufspringende Kugel ins leere Tor zu köpfen.

Sehr lange sah das nach dem Tor des Tages aus, bis Omar Marmoush richtig stand und traf, und Randal Kolo Muani schon ausgewechselt war.