Europa League-Finale: Eintracht bietet Public Viewing in Frankfurter Arena an

Von: Sascha Mehr

Die Arena von Eintracht Frankfurt. © Heiko Becker/Imago Images

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers wird per Public Viewing in der Frankfurter Arena zu sehen sein.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt steht im Finale der UEFA Europa League und will gegen die Glasgow Rangers die Trophäe holen. Am 18. Mai geht es in Sevilla um alles und zahlreiche Fans der SGE werden ihre Mannschaft nach Andalusien begleiten, obwohl längst nicht jeder ein Ticket für die Partie erhält. Im Europa League-Viertelfinale reisten 30.000 Adler nach Barcelona, um ihr Team zu unterstützen und zum Sieg zu schreien.

Für Fans von Eintracht Frankfurt, die nicht nach Sevilla fliegen, um die Partie im Stadion oder einer der zahlreichen Kneipen und Restaurants der Stadt zu sehen, bietet der Verein ein Public Viewing in der Frankfurter Arena an. Wie die SGE auf ihrem Internetauftritt bestätigte, verwandelt sich die Heimspielstätte der Adler, mit Hilfe von Medienpartner Hit Radio FFH, in eine Public Viewing-Arena, in der 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Endspiel der Europa League verfolgen können.

Eintracht Frankfurt mit Public Viewing des Europa League-Endspiels

In der Frankfurter Arena wird eine 400 Quadratmeter großen LED-Leinwand stehen, auf der die Fans von Eintracht Frankfurt aber nicht nur das Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers sehen können. Der Verein sorgt zusätzlich für ein umfangreiches Rahmenprogramm mit stimmungsvollen Live-Acts, Interviewgästen und vielem mehr. Genauere Informationen zum Rahmenprogramm will der Klub in Kürze bekanntgeben.

Eintracht Frankfurt: Tickets für Public Viewing bereits erhältlich

Für das Public Viewing Event in der Frankfurter Arena sind bereit jetzt Tickets erhältlich. Bereits beim Finale im DFB-Pokal 2018, als Eintracht Frankfurt 3:1 gegen den FC Bayern München gewinnen konnte, gab es dieses Event im Heimstadion der SGE – vielleicht ein gutes Omen für das Endspiel der Europa League in Sevilla.

Unterdessen will Eintracht Frankfurt im Europa League-Finale unbedingt den Sieg gegen die die Glasgow Rangers. Die Stadt Sevilla stellt sich auf zahlreiche Fans beider Klubs ein. Die SGE muss die Zügel anziehen und in einen anderen Modus schalten, um sich auf das Endspiel in der Europa League gegen Glasgow einzustimmen. (smr)