Eintracht Frankfurt pokert in aller Ruhe um Neuzugänge

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Eintracht Frankfurt buhlt weiter um Verteidiger Robin Koch, steigert den Marktwert und lässt unvernünftige Dinge einfach sein.

Frankfurt - Das Tauziehen um den umworbenen Ex-Nationalspieler Robin Koch von Leeds United ist noch immer nicht entschieden, obwohl sich der Verteidiger schon vor einiger Zeit zu Eintracht Frankfurt bekannt hat. Doch seitdem klemmt es, es geht nicht mehr so recht voran. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist mit Bayer Leverkusen, wie die FR schon in der vergangenen Woche berichtete, ein weiterer Konkurrent ins Rennen um den fast 27-Jährigen eingestiegen.

Die vom Werk gestützten Rheinländer sind finanziell ungleich potenter, locken zudem mit der Europa League, die Eintracht tritt auf internationalem Terrain eine Klasse tiefer an, Neuland Conference League. Ihr Vorteil hingegen: Sie baut voll auf den Ex-Freiburger, will ihn als Abwehrchef und Führungsspieler an den Main lotsen. Die Sportliche Leitung und Trainer Dino Toppmöller haben dem Mentalitätsspieler eine klare Perspektive aufgezeigt und ihm ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen. Um ihn herum soll sich die Deckung positionieren.

Köpfen kann er auch, der Robin Koch aus Leeds. © imago/Pro Sports Images

Eintracht Frankfurt wäre eine gute Möglichkeit für Koch

Das ist nicht unwichtig für einen, der drei Jahre in Leeds war und dort trotz des Abstiegs aus der Premier League ein absoluter Leistungsträger war. Koch will selbst eine Leitungsaufgabe auf dem Feld übernehmen und sich auch bei Bundestrainer Hansi Flick wieder ins Gedächtnis bringen. In einem Jahr wird in Deutschland schließlich die Heim-EM ausgetragen, und ein Fachkräftemangel in der Abwehr der Nationalelf ist ja offenkundig. Die DFB-Auswahl hat der erfahrene Spieler noch nicht abgehakt, vor gut zwei Jahren absolvierte er sein letztes von acht Länderspielen.

In Deutschland steht er anders im Fokus als in England, wo er bei einem Mittelklasseklub vielleicht spielen, aber unterm Radar fliegen würde. Und bei einem Spitzenverein droht die Bank und folglich die Unsichtbarkeit. In Frankfurt sind die Chancen, beständig zu spielen und zu einer Stütze zu werden, größer, auch größer als in Leverkusen. Die Eintracht bietet den Spielern eine gute Plattform, auf der sie sich präsentieren können.

Die erfolgreichsten Trainer von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Kölner Skhiri von Eintracht Frankfurt umworben

Doch da ist auch noch, zweitens, die Vertragssituation des Spielers. Es ist mitnichten so, dass er Leeds ablösefrei verlassen kann. Die Klauseln im Arbeitspapier sind komplex und offenbar interpretierbar. Koch ist zwar in einem Jahr ablösefrei, doch jetzt müsste ein deutscher Klub eine Leihgebühr entrichten. Unklar ist noch die Höhe.

Die Eintracht hätte Robin Koch jedenfalls gerne in ihren Reihen, genauso wie den Kölner Ellyes Skhiri, 28. Auch hier waren die Parteien schon recht weit. Doch auch hier stockt es nun, weil dem ablösefreien Mittelfeldspieler nun lukrative Angebote aus Italien und Spanien vorliegen. Der AC Mailand und der FC Sevilla locken, da stimmt die sportliche und finanzielle Perspektive. Wird schwer also.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Kaderwert von Eintracht Frankfurt steigt und steigt

Die Eintracht sieht sich, so ganz grundsätzlich, aber trotzdem gut aufgestellt, hat keine große Eile, Spieler überstürzt zu kaufen oder zu verscherbeln. Sie agiert aus einer Position der Stärke. Der Kader hat seine Befähigung unter Beweis gestellt – und dadurch zu einer wirtschaftlichen Stabilität beigetragen. Die Werteentwicklung der Spieler ist signifikant gestiegen, auf dem Markt wird das Aufgebot mit 290 Millionen Euro taxiert, an der Spitze thront Randal Kolo Muani mit 80 Millionen vor Jesper Lindström (28 Mio). Damit liegt der Klub auf Rang fünf in der Liga, mehr als 70 Millionen Euro vor Borussia Mönchengladbach. Der Klub vom Niederrhein rangierte, als Beispiel, vor zwei Jahren noch 100 Millionen Euro über der Eintracht, die seinerzeit Platz acht einnahm.

Die Werte der Spieler sind insofern von Bedeutung, da sie zwar nicht mit Ablösesumme gleichzusetzen sind, aber sehr wohl das Kapital widerspiegeln, das im Klub steckt. Das ist wichtig für ein tragfähiges Zukunftskonzept, und auch deshalb setzt Sportvorstand Markus Krösche neben erfahrenen Kräften stets auf junge, ausbaufähige Talente wie Hugo Larsson oder Paxten Aaronson, die ihren Wert bei entsprechender Performance stetig steigern können. Das kommt den Spielern selbst, aber auch dem Verein zugute.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Eintracht Frankfurt bleibt gelassen

Und so lange Kolo Muani und Jesper Lindström an Bord sind sowie das Gerüst stehen bleibt, kann die Eintracht auf dem Transfermarkt ohnehin ohne Hast agieren und ihre Aktivitäten gezielt angehen, ohne getrieben zu sein. Das schützt auch davor, irgendwelche Mondpreise zu bezahlen. Summen im zweistelligen Millionenbereich für Spieler wie Ermedin Demirovic (FC Augsburg), Jessic Ngankam (Hertha BSC) oder Fares Chaibi (FC Toulouse) sind derzeit utopisch.

Natürlich kann man das Budget durchaus mal ausreizen oder durch kluge Maßnahmen wie bei den beiden Kapitalmaßnahmen (2018 und 2021) dafür sorgen, den Spielraum zu erhöhen oder Leistungsträger zu halten. Doch wirtschaftliche Vernunft steht über allem. Daran hat sich nichts geändert.