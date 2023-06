Eintracht Frankfurt plötzlich ohne Wucht

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz, Norbert Schmitt

Teilen

Ende ohne Freude: Frankfurts Mittelfeldspieler Djibril Sow sitzt nach dem Spiel auf dem Rasen. © dpa

Eintracht Frankfurt verliert das Endspiel um den DFB-Pokal gegen Leipzig, weil sie ihre ureigenen Finaleigenschaften vermissen lässt.

Irgendwann in diesem Endspiel von Berlin um den DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, wurde das Duell dann doch noch zu einem Knallerspiel. Nein, nein, fürwahr nicht auf dem Rasen des Olympiastadions, lediglich auf den Rängen. In der Ostkurve, auf der Frankfurter Seite, wummste und donnerte es im Minutentakt, unsägliche Böllerschläge ertönten, teils in die Stille hinein. Denn - und das war bei der beachtlichen Anzahl von Eintracht-Fans im weiten Runde erstaunlich, die Dreiviertel des Stadions besetzt hatten - es brodelte und knisterte in diesen Minuten längst nicht mehr. Alle, ob nun Leipziger oder Frankfurter, schienen in der Schlussviertelstunde eines insgesamt zähen Finales nicht mehr daran zu zweifeln, was bald kommen würde: der Abpfiff garniert mit dem zweiten Pokalsieg hintereinander von RB Leipzig.

Dabei stand es zu diesem Zeitpunkt, als die Begegnung so ziemlich vor sich hinplätscherte, aus Sicht der Eintracht nur 0:1, Christopher Nkunku hatte die Leipziger Führung mithilfe des Frankfurter Doppelbeins (Aurelio Buta und Evan Ndicka) äußerst glücklich herausgeschossen (71.), was für den Fakt aber auch keine Rolle spielte. Ein Push jedenfalls kam nicht mehr, nicht von den Frankfurter Fans, die die Hauptstadt mit dem Epizentrum Breitscheidplatz tagsüber in eine Partymeile verwandelt hatten, nicht von den Spielern, und auch nicht von Trainer Oliver Glasner in seinem letzten Eintracht-Spiel, der zwar gestikulierend in Richtung Kurve um Beistand bat, aber kaum lautstarke Reaktion erfuhr. Stattdessen: das 2:0 von Dominik Szoboszlai nach 85 Minuten. Ende. Aus. Micky Maus.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben uns Torchancen herausgespielt, haben hinten wenig zugelassen – und dann entscheidet ein doppelt abgefälschter Ball die Partie“, haderte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Dies tue „unheimlich weh“, flankierte ihm Torwart Kevin Trapp, und: „Nach dem 0:1 ist Leipzig einfach griffiger, das müssen wir anerkennen.“

Ob ihrer Leistung waren die Hessen in der verbalen Aufarbeiten des dritten Pokalendspiels binnen sechs Jahren nicht wirklich enttäuscht, taktisch ging der Plan von Trainer Glasner lange Zeit auf, die Eintracht hielt die Sachsen fern vom eigenen Kasten, freilich auf Kosten der Offensivbemühungen. Es entwickelte sich alles in allem so etwas wie Rasenschach. Kein Team wollte dem anderen ins offene Messer laufen, in die Falle tappen, womöglich Räume für die jeweils gegnerischen Sturmsprinter Christopher Nkunku (Leipzig) und Randal Kolo Muani (Frankfurt) öffnen. Es war 70 Minuten ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe, aus der die unterlegene Eintracht durchaus auch Positives ziehen könnte, wenn es sich nicht um ein Finale gehandelt hätte, nicht um ein Alles-oder-Nichts-Duell.

Nur als Beispiel: An einem achten Bundesligaspieltag etwa ließe sich nach diesem Kräftemessen mit einer Spitzenmannschaft eine gewisse Zuversicht für kommende Aufgaben saugen, könnte sich die Eintracht Mut zusprechen, alsbald schwächere Kontrahenten mit ähnlichen Leistungen vermutlich zu bezwingen, diesmal aber waren derartige Gedankenspiele obsolet, bedeutungslos. Der Pott glitzert wieder in Leipzig, nicht in Frankfurt. Das zählt.

„Die letzten 20 Minuten haben uns das Genick gebrochen. Wir hatten am Ende nicht mehr die Power. Wer nicht schießt, kann auch nicht treffen“, analysierte Eintracht-Kapitän Sebastian Rode treffend, mit dessen Auswechslung das 80. Endspiel des DFB-Pokals kippte. Rode war es, der den Laden zusammenhielt an diesem Abend, ohne zu brillieren zwar, aber mit viel Fleißarbeit. Er unterband die allermeisten Leipziger Bemühungen schon im Mittelfeld, was erst so richtig auffiel, als er nicht mehr auf dem Rasen stand.

Bereits zur Pause habe der 32-Jährige bedeutet, sagte Trainer Glasner später, nicht mehr allzu lange durchhalten zu können, was nach 70 Minuten zum Tausch mit Jesper Lindström führte. Ein klarer Bruch im Frankfurter Spiel, der entscheidende Bruch, zumal im direkten Anschluss das erste Mal der Ball über die Torlinie kullerte.

RB hatte die Eintracht bis dato mit schier endlosen Ballstaffetten beschäftigt und ihr damit auch etwas von der Frankfurt-typischen Wucht genommen, von ihrer Galligkeit, Bedingungslosigkeit, auch Härte, die die Eintracht in so vielen Entscheidungsspielen der näheren Vergangenheit ausgezeichnet hat. Die erste Gelbe Karte der Partie sah Mario Götze, einer der wenigen Profis übrigens, der sich in der Schlussphase noch sichtbar auflehnte gegen die drohende Niederlage, in der 77. Minute. Für Festhalten des Gegners. Bezeichnend.

Der Auftritt war im Grunde ein Spiegelbild der Rückrunde, wenig Überraschendes zeichnete das Eintracht-Spiel aus, wenig taktische Kniffe oder personellen Rochaden. Selbst die Einwechslungen laufen nach ähnlichem Muster ab. Irgendwann geht eben Rode raus und irgendwann kommt Rafael Borré rein, und dann ist das Spiel auch bald rum. In Berlin wäre es sicher die bessere Variante gewesen, nicht Lindström für den Kapitän zu bringen, sondern Eric Dina Ebimbe, aber klar: Hinterher ist man immer schlauer. Und womöglich hätte selbst das ja nichts geändert.

Die Eintracht hatte ihre Situationen, in denen sie die Begegnung auch auf ihre Seite hätte kippen lassen können, sie hätte zweimal über Randal Kolo Muani, einmal über Mario Götze die Dose öffnen können, letztlich aber sprudelte die Brause an diesem Abend aber nur auf Leipziger Seite.

„Ich hoffe, dass nach der Enttäuschung schnell der Stolz überwiegt“, sagte Kevin Trapp, der in den Katakomben trotz der Enttäuschung versöhnliche Schlussworte fand: „97 Pflichtspiele in zwei Jahren zeigen, dass wir erfolgreich waren“, so der Anführer über die nun endende Amtszeit von Trainer Glasner. Trapps Ausblick: „Das macht Lust auf mehr.“