„Größte Sauerei“: SGE-Präsident Fischer echauffiert sich über Kokain-Ermittlungen

Von: Jannek Ringen

Am späten Samstagabend war Eintracht-Präsident Peter Fischer im aktuellen Sportstudio zu Gast. Bei Dunja Hayali stand er Rede und Antwort.

Mainz – Woche für Woche finden sich am Samstagabend prominente Namen aus der Sportwelt im aktuellen Sportstudio des ZDF ein. Am vergangenen Samstag moderierte Dunja Hayali zum letzten Mal die Sendung. Zu Gast bei ihrem letzten Auftritt war der scheidende Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer.

Peter Fischer Geboren: 14. März 1956 (Alter 67 Jahre) in Lich Position: Präsident von Eintracht Frankfurt Bei der Eintracht seit: 2000

Eintracht-Präsident Fischer bestätigt seinen Rücktritt und blickt zurück

Vor kurzem verkündete Fischer, dass er nach 23 Jahren als Präsident zum Ende des Jahres von seinem Amt zurücktreten würde. Im Sportstudio erklärte er, dass er dem Verein in anderer Funktion erhalten bleibe. In Zukunft steht er der Eintracht als Ehrenpräsident und Botschafter zur Verfügung.

Hayali befragte den extrovertierten Funktionär zu den Gründen für seinen Rücktritt. „Es gibt diese toxischen Dinge wie Ablösesummen, Berater und Gehälter. Der Metzger oder Bäcker macht ehrliche Arbeit und bekommt viel weniger Geld und der Fußballer erhält Millionen dafür, dass er das Trikot wechselt. Wie willst du das einem Kind erklären?“, antwortete der 67-Jährige.

Peter Fischer im aktuellen Sportstudio. © IMAGO / Martin Hoffmann

Ermittlungen wegen Drogenbesitzes seien eine „Sauerei“

Im März nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Drogenbesitz gegen Fischer auf. Diese wurden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt. Das habe ihn schwer getroffen. „Uns als Familie so etwas reingedrückt zu bekommen, macht mich sauer. Ich habe viele Erpressungen und (Mord-) Drohungen bekommen, aber das war der Gipfel“, beschrieb er seine Gefühlslage.

Vor allem, dass sein Sohn mit in die Ermittlungen gezogen wurde, tat ihm weh. „Das war die größte Sauerei, die passiert ist und rechtlich nicht tragbar. Einen 13-jährigen Sohn in so eine Geschichte hineinzuziehen, der damit nichts zu tun hat – was festgestellt wurde – ist eine Schande“, entgegnete er den Anschuldigungen.

Trainer-Entscheidung: Peter Fischer hat „hohes Verständnis“ für Fans

Auch zur Frage nach der Trennung von Oliver Glasner musste der Präsident Stellung beziehen. „Markus Krösche entscheidet immer rational und das kann manchmal merkwürdig rüberkommen. Er und seine Kollegen haben darüber diskutiert, was das beste für Eintracht Frankfurt ist“, erklärte Fischer.

Für ihn sei Glasner ein großartiger Trainer und er gehe in die Geschichte von Eintracht Frankfurt ein. Er fügte hinzu, dass er ein „hohes Verständnis“ für den Unmut der Fans habe. Er würde ihn gerne „durch das ganze große Tor gehen lassen“ und ihn mit dem Pokalsieg verabschieden. „Ich werde in solche Entscheidungen eingebunden, aber habe kein Veto-Recht. Wenn ich eins hätte, hätte ich es eingelegt“, sprang er Glasner zur Seite. (jari)