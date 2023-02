Eintracht-Offensivspieler kommt nicht zum Zug - Leihe im Sommer ein Thema?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Faride Alidou von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jürgen Kessler

Bei Eintracht Frankfurt kommt Offensivspieler Faride Alidou nur auf Kurzeinsätze - wenn überhaupt. Könnte das junge Talent im Sommer verliehen werden?

Frankfurt - Eintracht Frankfurt tanzt weiter auf drei Hochzeiten und hat mehrere englische Wochen zu absolvieren. Um in allen Wettbewerben erfolgreich sein zu können, benötigt Trainer Oliver Glasner einen breiten Kader, damit Spieler immer mal wieder eine Pause bekommen können, ohne dass die Qualität sinkt. Es gibt aber Spieler bei Eintracht Frankfurt, die haben es trotzdem schwer, auf Einsätze zu kommen. Einer von ihnen ist Faride Alidou.

Eintracht Frankfurt: Alidou ohne Startelfeinsatz

Der Offensivspieler schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch in der 2. Bundesliga beim Hamburger SV. In 34 Pflichtspielen gelangen dem 21-Jährigen drei Treffer und acht Vorlagen. Die starken Leistungen brachten ihm die ersten Nominierungen für die deutsche U21-Nationalmannschaft ein, für die Alidou sechs Partien absolvierte. Der HSV wollte mit dem Spieler, der aus der eigenen Nachwuchsabteilung stammt, den auslaufenden Vertrag verlängern, Alidou entschied sich aber für einen ablösefreien Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Faride Alidou zeigte in der 2. Bundesliga, dass er hoch veranlagt ist, er aber auch noch viel lernen muss. Bei Eintracht Frankfurt trainiert er auf höchstem Niveau und entwickelt sich stetig weiter, für einen Einsatz in der Startelf reichte es bislang aber noch nicht. In der Hinrunde stand der 21-Jährige in fast jedem Bundesligaspiel im Kader und kam auf acht Einwechslungen. Seit Beginn des aktuellen Jahres verzichtete Trainer Oliver Glasner aber fast gänzlich auf den Offensivspieler. Alidou stand lediglich beim Gastspiel in München im Kader und wurde dort in der Schlussminute eingewechselt.

Eintracht Frankfurt: Leihe im Sommer?

Für seine weitere Entwicklung sind Pflichtspiele wichtig, bei Eintracht Frankfurt stehen seine Chancen auf viele Spielminuten in der Rückrunde aber eher schlecht. Sollte sich nichts ändern an seiner Situation, könnte es zu einem vorübergehenden Abgang kommen. Eintracht Frankfurt verlieh in der Vergangenheit regelmäßig Spieler, von denen man überzeugt war, die aber noch die Qualität besaßen, die es für die Bundesliga braucht. Beispiele sind Daichi Kamada und Tuta. Faride Alidou könnte im Sommer der nächste sein, den es per Leihe zu einem anderen Klub zieht.

Unterdessen sollte Lucas Alario bei Eintracht Frankfurt für die Tore sorgen. Der Neuzugang konnte sich bislang aber nicht durchsetzen bei der SGE. (smr)