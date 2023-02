Neapel mit Respekt vor der Eintracht: „Machen nicht den gleichen Fehler wie Barcelona“

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt jubelt nach dem Sieg beim FC Barcelona. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Eintracht Frankfurt trifft in der Champions League auf den SSC Neapel. Die Italiener haben großen Respekt vor der SGE.

Frankfurt/Neapel - Das Achtelfinale in der Champions League kommt für Eintracht Frankfurt immer näher. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner will sich im Hinspiel im eigenen Stadion eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Italien erspielen. Leicht wird es nicht, denn der SSC Neapel ist das Maß aller Dinge in der Serie A. Derzeit liegt der Top-Klub mit großem Abstand auf Platz eins - die Meisterschaft scheint ihnen kaum noch zu nehmen zu sein. In 22 Ligaspielen kassierten die Süditaliener lediglich eine einzige Niederlage.

Eintracht Frankfurt trifft auf den SSC Neapel

Der SSC Neapel, der als leichter Favorit in das Duell geht, hat großen Respekt vor den gezeigten Leistungen von Eintracht Frankfurt. „Frankfurt ist für mich eher ein Thriller, nachdem sie die Europa League gewonnen haben und jetzt den Angriff auf die Bundesliga und die Champions League starten. Der Aufstieg der Eintracht in diesen Jahren war außerordentlich. Heute sind sie Teil des obersten Levels in Deutschland und Europa. Sie haben sehr weise Bosse. Ich kann sie dazu nur beglückwünschen. Gratulation“, sagte Aurelio De Laurentiis, Besitzer und Präsident des SSC Neapel, im Interview mit Sport-Bild.

Eintracht Frankfurt: Neapel mit Respekt vor SGE

Unterschätzen wird Neapel Eintracht Frankfurt keinesfalls, wie De Laurentiis gegenüber Sport-Bild bestätigte: „Die erste Reaktion war eigentlich, dass es kein besonders schwieriges Los war. Aber in Wahrheit war es genau das. Und das zeigt sich daran, dass sie um die Meisterschaft kämpfen. Ich erhoffe mir zwei spektakuläre, torreiche Spiele. Die Chancen auf das Weiterkommen sind wirklich 50 Prozen. Wir dürfen nicht denken, dass wir besser sind als Eintracht. Das Duell gegen den FC Barcelona letztes Jahr sagt viel, da hätten auch wenige auf sie gesetzt. Wir machen nicht den gleichen Fehler, den Barcelona vielleicht gemacht hat.“

Das Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel steigt am Dienstag, dem 21. Februar, in der Arena im Frankfurter Stadtwald. Am Mittwoch, dem 15. März, steigt das Rückspiel in Italien. Der Sieger qualifiziert sich fürs Viertelfinale der Champions League und ist einen Schritt näher am begehrten Henkelpott.

Unterdessen geht Eintracht Frankfurt in Köln mit 0:3 unter, will sich aber nicht aus der Bahn werfen lassen. Der Frankfurter Eintracht misslingen in Köln die Standardsituationen - hinten wie vorne. (smr)