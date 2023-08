Eintracht Frankfurt: Mit Mühe, aber ohne Not

Von: Thomas Kilchenstein, Daniel Schmitt

Der Brustlöser: Kolo Muani trifft zum 1:0. © dpa

Eintracht Frankfurt nimmt die Pokalhürde in Leipzig nach anfänglichen Stolperern ziemlich locker / Ausschreitungen sorgen für Spielunterbrechung

Den Fluch einer Auftaktniederlage im Pokal für neue Eintracht-Trainer hat Dino Toppmöller schon einmal abgewendet, und zwar deutlicher als anfangs gedacht. Ein 7:0 (1:0) in der ersten Runde des DFB-Pokals, wie am Sonntag beim Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig, ist dem hessischen Bundesligisten in den vergangenen Jahren nicht mehr gelungen, die Trainer Adi Hütter und Oliver Glasner starteten, ganz im Gegenteil, sogar jeweils mit einem unerwarteten Ausscheiden. Entsprechend konnte Toppmöller seinen ersten Pflichtspieleinsatz beim neuen Arbeitgeber in vollen Zügen genießen, es sei „ein sehr schönes Gefühl“, sagte er nach dem Kantersieg, den Randal Kolo Muani (37.), Mario Götze (58.), Omar Marmoush (66.), Eric Dina Ebimbe (86./90+9) sowie Jessic Ngankam (89./90+14) herausschossen.

Der Sieg war unstrittig, am Ende setzte sich Qualität durch, allerdings war er um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen. Zum Schluss war dem tapferen Viertligisten die Luft ausgegangen, zumal er nach einer knapp viertelstündigen Unterbrechung vollkommen den Faden verloren hatte.

Denn diese Partie im Bruno-Plache-Stadion war von allerhand Zuschauerausschreitungen überschattet. Nachdem immer wieder aus dem Leipziger Block Böller aufs Spielfeld und auch in unmittelbare Nähe zu Rollstuhlfahrern geflogen waren, hatte Schiedsrichter Michael Bacher (Amerang) die Partie in der 71. Minute für unterbrechen müssen. Der Unparteiische schickte beide Teams sogar in die Kabine, um die aufgeheizten Gemüter auf den Tribünen zu beruhigen. Die Frankfurter Anhängerschaft beteiligte sich aber nicht an der Knallerei.

„Solche Ausschreitungen schaden dem Image des Vereins und letztlich auch dem Fußball. Immerhin ist es gelungen, dass wir das Spiel vernünftig zu Ende bringen konnten“, sagte Eintracht-Coach Toppmöller. Lok-Trainer Almedin Civa verurteilte die Böllerei aufs Schärfste: „Das ist schade. Wir bereiten hier ein Riesenfest vor und dann gibt es einige, die alles zerstören. Eine traurige Welt.“ Ohne Zweifel: Nach der Zwangspause brach sein Team, das sich bis dato gut gegen die drohende Niederlage gestemmt hatte, komplett ein. „Danach sind wir abgeschossen worden“, sagte Civa.

Tatsächlich tat sich die Eintracht, wie Torwart Kevin Trapp einräumte, lange Zeit schwer. Und wenn nicht der Nationaltorhüter bereits nach elf Minuten gegen den allein auf ihn zustürmenden Djamal Ziane mit einem erstaunlichen Reflex das frühe 0:1 verhindert hätte, die Partie „wäre für uns noch ein bisschen schwerer geworden“, so Trapp. Ziane, Leipziger Torjäger, profitierte da von einem Missverständnis zwischen Robin Koch und Willian Pacho.

In der Tat war der Bundesligist mit Fortuna im Bunde, um mit einer 1:0-Führung in die Pause gehen zu können. Es war Randal Kolo Muani, über sehr lange Strecken blass geblieben, der den Bann brechen konnte - und dabei die Schützenhilfe des Lok-Torhüters Isa Dogan benötigte, der einen an sich harmlosen Schuss im Grunde selbst ins Tor bugsierte. „Das war“, wie Toppmöller später sagte, „der Brustlöser“. Bis dahin wirkte die Eintracht, wie schon im Testspiel gegen Nottingham Forest, behäbig und langsam, die Lücke im dichten Abwehrbollwerk des Regionalligisten fand man nicht. Außerdem wurde viel zu viel zurück- und quer gespielt, kaum einer suchte mal das Risiko, kaum einer spielte den Pass in die Spitze. Nach 25 Minuten hatte die Eintracht bereits 210 Pässe gespielt und 75 Prozent Ballbesitz, gefährlich war die Spielerei nicht, im Gegenteil: Sie war schlicht brotlos.

Und weniger limitierte Gegner als Lok Leipzig hätte durchaus Kapital schlagen können. Toppmöller lobte aber, dass sein Team den Gegner habe laufen lassen, „das war sehr anstrengend für sie“. Und trotz alledem habe man immer seriös nach vorne spielen wollen. Aber Eintracht Frankfurt wird sich steigern müssen, um in der Liga am kommenden Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 keine Überraschung zu erleben.

„Man sieht, wir müssen uns noch einspielen“, findet Trapp. Erneut hat es einen personellen Umbruch gegeben, in der Anfangsformation standen gleich drei neue Kräfte (siehe auch Seite S2). Später kamen drei weitere Zugänge (Marmoush, Ngankam und Hugo Larsson) in die Partie, sie machten ihre Sache bemerkenswert gut.

Im zweiten Abschnitt und einer Umstellung im Mittelfeld kam die Eintracht gefährlicher auf, auch weil Lok seine arg defensive Ausrichtung lockern musste. Und nach dem ersten zügig und direkt vorgetragenen Angriff über den insgesamt schwachen Jesper Lindström, der sich endlich einmal im Zweikampf durchsetzte, sorgte Mario Götze mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.

Die Eintracht hat ihre Pflichtaufgabe nach anfänglichen Problemen standesgemäß erledigt, „wir sind zufrieden“, sagte Verteidiger Robin Koch, „vor allem mit dem Ergebnis.“ Aber Toppmöller verschloss trotz des Schützenfests nicht die Augen vor dem holprigen Anfang. „Wir haben noch sehr viele Inhalte, die wir verbessern müssen.“ Den Blick für das Wesentliche haben ihm auch die sieben Tore nicht getrübt.