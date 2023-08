Eintracht Frankfurt: Mini-Derby auf dem Bieberer Berg

Regionalliga

Für die U21 der Eintracht ist das Spiel in Offenbach das erste Saisonhighlight. Für die junge Mannschaft ist es auch ein mentaler Härtetest vor großer Kulisse.

Es sind nur zwanzig Kilometer vom Ahorn-Sportpark in Dreieich hinüber auf den Bieberer Berg in Offenbach. Infrastrukturell liegen Welten zwischen der kleinen Sportanlage zwischen Sprendlingen und Langen und dem großen Stadion hoch über der Kreisstadt. Doch sportlich befindet sich die zweite Mannschaft der Frankfurter Eintracht, beheimatet eben in Dreieich, auf Augenhöhe mit den Kickers und fährt nach ihrem Auftakt-Remis in Freiberg sogar mit einem Punkt Vorsprung zum „kleinen Derby“. „Es wird ein sehr interessantes Spiel beim Topfavoriten der Liga, der schlecht gestartet ist“, sagt der Frankfurter Trainer Kristjan Glibo, „die Kickers haben eine sehr erfahrene Mannschaft.“ Und die Eintracht die jüngste der Regionalliga Südwest.

Für die jungen Frankfurter, angeführt von ihrem 28 Jahre alten Kapitän Marc Wachs, ist das Spiel in Offenbach die erste ganz große Herausforderung der Saison, die am Ende den Klassenerhalt bringen soll. Das Ligadebüt in Freiberg war nur so eine Art Aufgalopp, Offenbach ist nun die Nagelprobe, wie weit die Entwicklung des Frankfurter Talentschuppens schon fortgeschritten ist. Glibo und seine Spieler fühlen sich in der Außenseiterrolle wohl. „Wir werden alles raushauen und sehen, was rauskommt“, sagt er.

Zweiwöchige Vorbereitung

Dass die Eintracht wahrscheinlich nur von wenigen Fans begleitet wird, weil die Profis quasi zeitgleich gegen Darmstadt 98 spielen, ist sicher ein Nachteil. „Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und diszipliniert auftreten“, fordert der Frankfurter Trainer, wohl wissend, „dass gerade in Offenbach die Fans ihre Mannschaft nach vorne peitschen werden.“ Für den Kapitän ist die Kulisse eine besondere Motivation. „Es kann doch nichts Schöneres geben, wir dürfen uns nur nicht mitreißen lassen und dürfen uns zu keinen dummen Aktionen hinreißen lassen“, sagt Marc Wachs, „wir müssen jeden Pfiff gegen uns als Sieg für uns werten.“

Der offensiv eingestellte OFC könnte den flinken und technisch begabten Frankfurtern durchaus entgegenkommen. Da das erste Heimspiel gegen den FC Homburg wegen dessen Pokalspiel gegen Darmstadt auf den kommenden Mittwoch verlegt wurde, konnten die Frankfurter sich zwei Wochen lang auf das große Spiel vorbereiten, vor allem an der Effektivität vorm gegnerischen Tor wurde gearbeitet. „Es sind viel Tore gefallen im Training“, sagt Glibo, „wir hoffen, dass wir auch in Offenbach mit aller Konsequenz und Entschlossenheit auftreten und uns auch belohnen.“