Eintracht Frankfurt: Marmoush belohnt sich

Eintracht-Angreifer Omar Marmoush beginnt das Spiel in Mainz auf dem Hosenboden, aber in der Nachspielzeit ist er obenauf

Die jeweils malträtierten Knöchel dienten ihnen als Vorzeigeobjekte für dieses beinharte Bundesligaduell, den Herren Anton Stach und Omar Marmoush. Sie selbst hatten es sich in vielen kernig geführten Zweikämpfen geliefert, die ehemaligen Teamkollegen der Zweitvertretung des VfL Wolfsburg, und ihre aktuellen Mannschaften im Gesamten sowieso, Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Wie die Partie letztlich unentschieden endete (1:1), sah es auch an den Sprunggelenken aus, beide rotbestreift von Tritten, doch je mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen beim Plausch in den Katakomben. Gehört eben dazu.

Der Frankfurter Fußballer Omar Marmoush kam nach dem Abpfiff am Sonntagnachmittag ohnehin nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Sein Ausgleichstor in der Nachspielzeit hatte für den vierten Eintracht-Punkt der Saison und das vierte Ungeschlagen-Pflichtspiel am Stück gesorgt. Aus Freude riss sich der 24-jährige Stürmer beim Torjubel prompt das Trikot vom durchtrainierten Leib und nahm die „verdiente Gelbe Karte“, wie er sagte, sehr gerne in Kauf. „Ich bin sehr froh über das Tor“, so Marmoush, auch wenn er mit dem Remis in Rheinhessen eher nicht zufrieden war.

Unbefriedigend hatte die Partie auch begonnen für den Eintracht-Neuzugang, der ablösefrei aus Wolfsburg gekommen war und wie zuletzt in Sofia in der Startelf stand. Bei einem Konter war er in recht aussichtsreicher Position weggerutscht auf dem nassen Rasen. Die Chance verpuffte, es sollte die einzige des Angreifers im ersten Abschnitt bleiben. Überhaupt hatte Marmoush einige Mühe, sich in den ersten 45 Minuten positiv in Szene zu setzen. Oft prallte er an den Mainzer Abwehrleuten ab, verlor die Duelle. Nicht leicht sei das im Zweikampf gegen „diese Kanten“ gewesen, sagte der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche voller Hochachtung für die Gegenseite, Marmoush aber habe sich gut reingeackert in die Begegnung. „Er hat das sehr gut gemacht und sich das Tor verdient“, so Krösche.

Viel Lob vom Trainer

Nach dem Seitenwechsel drehte der Ägypter sichtbar auf, war dann an den wenigen Frankfurter Offensivaktionen stets beteiligt. Eine Kopfballchance von Sturmkollege Randal Kolo Muani bereitete er zielgenau mit einer Flanke vor (54.). „Omar war extrem aktiv und ein stetiger Unruheherd“, lobte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller. Gerade nach dem Feldverweis für Ansgar Knauff habe Marmoush die Hessen mit seinem Fleiß und seiner Laufbereitschaft die Mannschaft „am Leben gehalten“, wie es Toppmöller formulierte.

Einigermaßen erstaunlich war es dennoch, dass Toppmöller 20 Minuten vor dem Ende in Unterzahl seinen eigentlich besten Angreifer Kolo Muani vom Platz nahm und stattdessen Marmoush auf diesem beließ. Der spätere Siegtorschütze habe sich darüber aber keine Gedanken gemacht, „das habe ich gar nicht wahrgenommen.“

Derzeit hat Marmoush die Nase vorn vor den anderen Offensivkollegen (mit Ausnahme von Kolo Muani), vor Jens Petter Hauge und Paxten Aaronson, auch vor Jessic Ngankam, der in Mainz nach seiner Einwechslung ein schwaches Spiel zeigte. Grundsätzlich hält Marmoush den Konkurrenzkampf im Angriff für „groß“ und „gesund“, also hilfreich fürs ganze Team. Nicht vernachlässigt sollte werden, dass das Frankfurter Offensivspiel in Mainz erneut über weite Strecken lahmte.

Ob er der Mann des Spiels gewesen sei, wollte ein TV-Reporter noch von Marmoush wissen. Der zuckte nur mit den Schultern und antwortete: „Weiß nicht. Was sagen Sie?“ Omar Marmoush macht nun nicht den Anschein abzuheben wegen dieses einen einzigen Treffers, ohnehin ist er ein angenehmer Zeitgenosse, ausgesprochen freundlich, der durch Leistung und eben nicht durch Worte überzeugen will. Er habe das „okay gemacht“, sagte er noch.

Das Mainzer Stadion verließ der Frankfurter Spättorschütze übrigens gleich mit zwei Andenken: dem Trikot seines ehemaligen Kollegen Anton Stach und einer ordentlichen Schramme am Knöchel.