Live-Ticker: Eintracht Frankfurt mit offensiver Aufstellung beim VfB Stuttgart - Lindström fehlt

Von: Sascha Mehr

© IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim VfB Stuttgart. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie des 7. Spieltags in der Fußball-Bundesliga.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

Aufstellung VfB Stuttgart Müller – Mavropanos, Anton, Ito – Führich, Endo, Karazor, Ahamada, Sosa – Silas, Guirassy Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp – Tuta, Hasebe, N'Dicka – Jakić, Rode, Sow, Knauff – Kamada, Muani, Götze Tore

1. Minute: Anstoß in Stuttgart. Auf gehts, Eintracht!

+++ 14.45 Uhr: Jesper Lindström steht überraschender weise nicht im Kader von Eintracht Frankfurt im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Grund ist eine Erkältung, wie die SGE mitteilte. Seinen Platz in der Startelf nimmt Kapitän Sebastian Rode ein, wordurch Daichi Kamada eine Position nach vorne rückt.

Erstmeldung: Frankfurt/Stuttgart - Der 7. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim VfB Stuttgart. Auf die SGE wartet eine harte Aufgabe, denn die Schwaben haben in der laufenden Saison erst eine Niederlage kassiert. Am vergangenen Spieltag schaffte man sogar ein Remis beim FC Bayern München nach zweimaligem Rückstand. Ganz optimal läuft es aber dennoch nicht für Stuttgart, denn der Klub ist bislang sieglos in der Bundesligasaison 2022/23.

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim VfB Stuttgart

„Wir wollen an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen und gemeinsam mit unseren Fans den ersten Heimsieg holen“, sagt Pellegrino Matarazzo, Trainer des VfB Stuttgart vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt. Der Respekt vor der SGE ist aber groß. „Frankfurt hat eine sehr starke Mannschaft, die zu Recht international spielt. Es wird ein intensives Spiel. Wir sind vorbereitet“, so der VfB-Coach weiter.

Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt, will den Schwung aus Marseille mitnehmen und gegen den VfB Stuttgart den zweiten Sieg innerhalb weniger Tage feiern. Dass es nicht einfach wird, ist ihm aber klar. „Beim VfB Stuttgart passen die Ergebnisse nicht zu den Leistungen. Sie haben eine klare Spielanlage und in der Offensive sehr schnelle Spieler. Wir möchten den Spirit und die Energie, die wir in Marseille hatten, mitnehmen“, erklärte er auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Eintracht Frankfurt will den nächsten Sieg feiern

„Hasebe und Jakic hatten etwas Probleme, haben aber signalisiert, dass sie zur Verfügung stehen. Pellegrini konnte nur individuell bei geringer Belastung trainieren. Wir möchten die letzte spielfreie Zeit nutzen, um Kapazitäten zu schaffen“, äußerte sich Glasner zur Kadersituation vor der Partie des 7. Spieltags. „Wir werden eine fitte Mannschaft in Stuttgart sehen. Ich bin davon überzeugt, dass alle bereit sind. In Marseille war zu spüren: Sie möchten mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen“, gibt sich der Österreicher selbstbewusst und will mit seiner Mannschaft drei Punkte aus dem Schwabenland mitnehmen. (smr)