Live-Ticker: Eintracht Frankfurt im Europa League-Showdown gegen Betis Sevilla

Eintracht Frankfurt empfängt Betis Sevilla im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League. Wir berichten heute im Live-Ticker von der Partie.

Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla -:- (-:-) 21.00 Uhr

Mögliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré Mögliche Aufstellung Betis Sevilla Bravo - Bellerin, Pezzella, Bartra, Aitor Ruibal - Edgar, Rodriguez - Canales, N. Fekir, Juanmi - Willian José Tore Schiedsrichter Michael Oliver (England)

Frankfurt - Eintracht Frankfurt will im Heimspiel gegen Betis Sevilla den Einzug ins Viertelfinale der Europa League klarmachen. Das Hinspiel gewann die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner mit 2:1 in Spanien und hat alle Trümpfe in der Hand. Nach den Erfolgen in den letzten Spielen ist der Glaube an die eigene Stärke bei der SGE groß. „Wir haben viel Selbstvertrauen getankt und gesehen, dass wir aggressiv und konzentriert auftreten. Dieselbe Leistung möchten wir gegen Sevilla zeigen. Wenn wir das auf den Platz bringen, was uns stark macht, sind wir schwer zu schlagen“, sagte Kevin Trapp.

Eintracht Frankfurt will Betis Sevilla aus der Europa League werfen

Oliver Glasner hat keine Verletzten zu beklagen und alle Mann gegen Betis Sevilla an Bord. „Wir können aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Ache haben alle das Abschlusstraining absolviert. Wir haben durch die vergangenen Siege viel Selbstvertrauen getankt. Trotzdem ist nach dem 2:1 im Hinspiel erst Halbzeit“, so der SGE-Coach, der die Marschroute für die Partie vorgibt: „Wir werden unser Spiel auf den Platz bringen. Ich denke, Betis Sevilla wird wieder etwas mehr den Ball haben. Wir möchten aus einer kompakten Defensive schnell nach vorne spielen, nicht abwarten und auf Sieg gehen.“

Die Euphorie bei Eintracht Frankfurt ist groß und Kevin Trapp will unbedingt die nächste Runde in der Europa League erreichen. „Wir wissen alle, wie schön die Europa League in Frankfurt ist. Wir hatten damals eine wunderschöne Reise. Wir haben den Grundstein gelegt, um weiterkommen zu können. Ich spüre bei jedem den Ehrgeiz, das wieder zu erleben“, so der Coach der SGE.

Eintracht Frankfurt: Lob an die medizinische Abteilung

Trainer Glasner schließt sich der Aussage seines Keepers an: „Euphorie kann nie ein Störfaktor sein. Wir lechzen danach, die Fans, die Stadt und den Klub emotional zu berühren. Das ist das Schönste, was einem als Fußballer gelingen kann.“ Außerdem lobt der Coach die medizinische Abteilung des Vereins in höchsten Tönen. „Wir pflegen einen intensiven Stil, die Jungs gehen immer an ihre Grenzen. Ich möchte ein großes Kompliment an unsere Medizinische Abteilung aussprechen, die in den vergangenen Tagen auf Hochtouren gearbeitet hat und tolle Arbeit leistet“, so Glasner. (smr)