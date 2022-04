Europa League im Live-Ticker: Eintracht Frankfurt trifft im Halbfinale auf West Ham United

Von: Sascha Mehr

Im London Stadium trifft Eintracht Frankfurt auf West Ham United. © Jan Hübner/Kevin Voigt/Imago Images

Eintracht Frankfurt trifft im Halbfinale der Europa League auf West Ham United. Wir berichten im Live-Ticker vom Hinspiel aus London.

West Ham United - Eintracht Frankfurt, Donnerstag, 28. April 2022, 21.00 Uhr, -:- (-:-)

Aufstellung West Ham United Aufstellung Eintracht Frankfurt Tore Schiedsrichter Gözübüyük, Serdar (Niederlande)

London – Es geht weiter in der Europa League für Eintracht Frankfurt. Zwei Wochen nach der rauschenden Fußball-Nacht und dem 3:2-Erfolg im Camp Nou gegen den FC Barcelona, steht nun das Halbfinale an. Im Hinspiel muss die SGE in London gegen West Ham United ran, eine Woche später steigt dann das Rückspiel in der Mainmetropole. Die Adler wollen sich im Kampf um den Finaleinzug die bestmögliche Ausgangsposition verschaffen und mit einem guten Ergebnis aus London zurückkehren.

Eintracht Frankfurt geht selbstbewusst in Partie gegen West Ham United

„Die Mannschaft ist in einer guten Verfassung. Wir haben großen Respekt vor West Ham United, gehen aber auch mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Die Vorfreude ist groß“, sagte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie. „Wir stehen im Halbfinale der Europa League. Wir sind unter den besten Vier dieses Wettbewerbs. Und wir stehen dort, genau wie West Ham, verdient. Ich glaube, es wird morgen ein heißes Duell“, so der Coach weiter.

Der Respekt vor dem Gegner ist groß, die SGE ist aber heiß auf das Duell im London Stadium, wie Glasner verriet: „West Ham agiert sehr kompakt. Sie sind physisch sehr stark, präferieren ein schnelles Spiel in die Spitze und sind enorm gefährlich nach Standardsituationen. Es wird ein schwieriges Spiel, aber wir freuen uns auf die Herausforderung.“ Mittelfeldspieler Djibril Sow schließt sich der Aussage seines Trainers an: „Englische Teams gehen mit hoher Intensität ins Spiel. Das wissen wir, dafür müssen wir bereit sein. Die Vorfreude im Team ist aber sehr groß. Auch bei mir, dass ich rechtzeitig fit bin und wieder dabei sein kann.“

Eintracht Frankfurt will in London auf Sieg spielen

Für Eintracht Frankfurt kommt taktieren und auf ein mögliches Remis spielen nicht in Frage. „Nach Hoffenheim haben wir den Blick direkt wieder nach vorne auf West Ham gerichtet. Und die Spielanlage für morgen ist auch klar: Wir werden auf Sieg spielen“, gibt sich Oliver Glasner gewohnt selbstbewusst. Djjbril Sow merkt bereits das Kribbeln vor dem Hinspiel in der Europa League: „Für solche Partien hat man begonnen, Fußball zu spielen. Man merkt schon Tage vorher diese besondere Anspannung. Da braucht es keine Extra-Motivation. Wir haben die große Chance, dieses Jahr etwas Unglaubliches zu erreichen.“

Fans von Eintracht Frankfurt werden in London deutlich weniger im Stadion sein als noch in Barcelona, denn die SGE hat lediglich 3000 Tickets bekommen. „Die West Ham Fans werden sicherlich richtig Stimmung machen morgen. Aber die 3.000 Eintrachtler ebenfalls. Wir freuen uns über jeden Frankfurter, der hier vor Ort ist und uns unterstützt“, ist sich Glasner der Unterstützung der Gästefans aber sicher. (smr)