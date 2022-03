Live-Ticker: Eintracht Frankfurt im Europa-League-Fieber- Gelingt Coup bei Betis Sevilla?

Eintracht Frankfurt will gegen Betis Sevilla den nächsten Schritt in der Europa League machen.

Achtelfinale

Von Melanie Gottschalk schließen

Nach drei Monaten Pause geht es für Eintracht Frankfurt im Achtelfinale der Europa League weiter. Der Traum vom großen Coup lebt.

Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Anstoß am Mittwoch, 09.03.2022, 18.45 Uhr

Sevilla - Nach dem Befreiungsschlag gegen Hertha BSC am Wochenende in der Bundesliga, geht es für Eintracht Frankfurt am Mittwoch (09.03.2022) nach dreimonatiger Pause in der Europa League weiter. Im Achtelfinale wartet Betis Sevilla. Die Herausforderung ist zwar groß, doch die SGE hat ein klares Ziel: Eine gute Grundlage für das Rückspiel legen.

Betis Sevilla ist aktuell fünfter der spanischen La Liga, am vergangenen Donnerstag (03.03.2022) zog die Mannschaft um Trainer Manuel Pellegrini ins Finale der Copa del Rey ein. Für Eintracht Frankfurt ist die Partie im Achtelfinale gegen Sevilla eine Premiere, denn die beiden Mannschaften trafen vorher noch nie auf internationaler Bühne aufeinander.

Eintracht Frankfurt muss schon am Mittwoch gegen Betis Sevilla in der Europa League ran

Aufgrund der Terminüberschneidung mit dem Stadtrivalen FC Sevilla, der am Donnerstag im Achtelfinale der Europa League auf den West Ham United trifft, wird die Partie zwischen Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt nicht wie üblich am Donnerstag, sondern bereits am Mittwoch ab 18.45 Uhr (live im TV und Live-Stream) stattfinden.

Einfach wird die Aufgabe für Eintracht Frankfurt auf jeden Fall nicht, die SGE will sich aber im Hinspiel in Sevilla eine Grundlage für das Rückspiel im Frankfurter Stadtwald legen. „Gegen die Hertha sind wir hinten sehr stabil gestanden, auch bei den zweiten Bällen und haben vorne vier Tore gemacht. An diesen Dingen gilt es weiter zu arbeiten. Wir müssen versuchen, so wenig wie möglich zuzulassen, um dann als Sieger vom Platz zu gehen“, sagte beispielsweise Torhüter Kevin Trapp nach der Partie in Berlin.

3000 Fans von Eintracht Frankfurt in Sevilla dabei

Ein Sieg ist also die große Hoffnung von Eintracht Frankfurt. 60.000 Zuschauende könnten beim Spiel im Estadio Benito Villamarín dabei sein, darunter auch rund 3000 Eintracht-Fans, die alles dafür geben werden, dass ihre Mannschaft das gewünschte Ziel erreicht.

Bei Betis Sevilla stehen in der laufenden Europa-League-Saison vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Auffällig ist dabei, dass in den Partien meist relativ viele Tore fielen. Im Schnitt erzielte Sevilla 1,88 Tore, 1,75 Tore konnten die gegnerischen Mannschaften erzielen. Eintracht Frankfurt schoss bisher durchschnittlich 1,65 Tore pro Spiel und ließ genau einen Treffer zu. Es dürfte also eine spannende Partie werden. (msb)