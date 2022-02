Live-Ticker: Schafft Eintracht Frankfurt beim 1. FC Köln den Anschluss an die Europapokal-Plätze?

SGE

Eintracht Frankfurt ist am 23. Bundesliga-Spieltag zu Gast beim 1. FC Köln. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt, Samstag, 19.02.2022, 18.30 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung 1. FC Köln T. Horn - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Skhiri - Thielmann, Uth, Duda - Modeste Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Jakic - da Costa, Kostic - Lindström, Kamada - Borré Tore Schiedsrichter

Frankfurt/Köln – Eintracht Frankfurt will nach der Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg zurück in die Erfolgsspur. Die nächste Chance auf drei Punkte gibt es am 23. Spieltag, wenn die SGE zu Gast beim 1. FC Köln ist. Die Rheinländer liegen einen Punkt und zwei Plätze vor der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet, Eintracht Frankfurt zeigte zuletzt in Stuttgart aber, dass man auch auswärts Spiele gewinnen kann.

Ein Duo wird der Eintracht bei der Partie in Köln allerdings nicht zur Verfügung stehen. „Wir haben relativ knackig und intensiv trainiert in dieser Woche. Dabei mussten wir auf Goncalo Paciencia und Ragnar Ache verzichten, die auch weiterhin fehlen. Speziell Goncalo erwarten wir aber nächste Woche zurück im Mannschaftstraining“, sagte Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit den „Geißböcken“.

Eintracht Frankfurt zu Gast beim 1. FC Köln

Ein anderer SGE-Profi steht auf der Kippe, über einen Einsatz wird kurzfristig entschieden: „Makoto Hasebe hat gestern (16.02.2022) und heute (17.02.2022) mit dem Team trainiert. Er fühlt sich gut, hat bei ein paar Bewegungen aber noch Schmerzen. Wir haben noch nicht entschieden, ob er am Samstag dabei sein wird“, so Glasner.

Trainer Glasner gab sich vor der Partie beim 1. FC Köln optimistisch: „Ich versuche, die Leistungen recht unabhängig von den Ergebnissen zu bewerten. Vor der Winterpause war es unsere Stärke, dass wir entscheidende Situationen genutzt haben und auch bei Rückschlägen immer zurückgeschlagen haben.“ Zudem äußerte sich der Trainer von Eintracht Frankfurt zu Martin Hinteregger: „Ich habe natürlich intensiv mit Martin Hinteregger gesprochen. Er beschäftigt sich viel mit seinen Leistungen, das geht nicht spurlos an ihm vorbei. Das hier ist sein Klub, in dem er sich wohl fühlt.“

Eintracht Frankfurt: Glasner und Baumgart erwarten Spiel auf Augenhöhe

Glasner betonte, dass er von starken Gastgebern ausgehe. Er wolle die drei Punkte jedoch unbedingt aus dem Rheinland entführen. „Ich erwarte am Samstag Vollgas-Fußball von den Kölnern. Sie spielen mutig und schnell nach vorne, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Aber wir haben schon bewiesen, dass wir dabei Paroli bieten können. Das können und werden wir auch machen“, so der Coach von Eintracht Frankfurt.

Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, erklärte ebenfalls, dass er großen Respekt vor dem Konkurrenten habe. Baumgart lobte die Mentalität von Eintracht Frankfurt auf der Pressekonferenz: „Frankfurt hat zu Saisonbeginn schon bewiesen, dass sie auch aus schwierigen Situationen wieder gut rauskommen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen Gegner, der uns viel abverlangen wird.“ (smr)