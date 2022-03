Live-Ticker: Eintracht Frankfurt trifft in Testspiel auf Zweitligist 1. FC Nürnberg

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft in einem Testspiel auf den 1. FC Nürnberg. © Michael Taeger/Imago Images

Eintracht Frankfurt trifft in einem Testspiel auf Zweitligist 1. FC Nürnberg. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg, Donnerstag, 24.03.2022, 14 Uhr, -:- (-:-)

Frankfurt – Die Bundesliga befindet sich in der letzten Länderspielpause der laufenden Saison. Die Mannschaften können somit noch einmal Luft holen, bevor es in die heiße Phase der aktuellen Spielzeit geht. Bei Eintracht Frankfurt befinden sich mehrere Profis auf Länderspielreise mit ihren Nationalmannschaften. Zwölf Nationalspieler der SGE sind unterwegs, fünf von ihnen können noch auf dem WM-Zug aufspringen und werden alles dafür tun, um sich das Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar zu sichern.

Eintracht Frankfurt testet gegen den 1. FC Nürnberg

Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker spielen mit Österreich in den Play-offs gegen Wales und wollen das Finale am 29. März erreichen. Rafael Borré und Kolumbien brauchen angesichts vier Punkten Rückstand an den verbleibenden zwei Spieltagen dringend Schützenhilfe, sonst findet die WM ohne sie statt. Ajdin Hrustic will mit Australien Platz zwei und damit das Ticket für die Weltmeisterschaft erreichen. Auf dem Kontinent Afrika spielt Almamy Toure mit Mali in Hin- und Rückspiel gegen Tunesien um die Qualifikation für Katar.

Die in Frankfurt verbleibenden Spieler der SGE bestreiten in der Länderspielpause ein Testspiel. Gegner auf Platz 4 des Deutsche Bank Parks ist der 1. FC Nürnberg. Die Partie gegen den Zweitligisten findet am am Donnerstag, 24. März, um 14.00 Uhr statt. Trainer Oliver Glasner wird dabei nur einen Rumpfkader zur Verfügung haben und kann in diesem Testspiel Akteuren aus der zweiten und dritten Reihe Spielpraxis geben.

Eintracht Frankfurt: Wiedersehen mit SGE-Eigengewächs

Im Test gegen den 1. FC Nürnberg trifft Eintracht Frankfurt auf ein bekanntes Gesicht. Das SGE Eigengewächs Noel Knothe, der von 2014 bis 2019 den Adler auf der Brust getragen hat, steht im Kader des Zweitligisten und könnte gegen seinen Stammverein zum Einsatz kommen. Der 22-Jährige stand in der laufenden Zweitligasaison in mehreren Partien des „Clubs“ im Kader, für einen Einsatz reichte es aber noch nicht. Knothe absolvierte aber 15 Spiele für die U21 des 1. FC Nürnberg in der Regionalliga Bayern und konnte einen Treffer erzielen. (smr)