Live-Ticker: Eintracht testet gegen Linzer ASK – Götze vor erstem Einsatz?

Von: Melanie Gottschalk

Nachdem Mario Götze aufgrund muskulärer Probleme in den bisherigen Testspielen noch nicht zum Einsatz kam, könnte es gegen den Linzer ASK zum Debüt kommen. © Jürgen Kessler/imago

Auf Eintracht Frankfurt wartet gleich zu Beginn des Trainingslagers in Österreich ein Testspiel gegen den Linzer ASK. Wir sind live für Sie dabei!

Eintracht Frankfurt startet mit Test gegen Linzer ASK ins Trainingslager: Debüt von Mario Götze erwartet

Trainingslager von Eintracht Frankfurt beginnt: Goncalo Paciencia und Ajdin Hrustic freigestellt

+++ 14.30 Uhr: Für Eintracht Frankfurt geht die Woche im Trainingslager im österreichischen Windischgarsten mit einem Testspiel gegen den Linzer ASK los. An diesen Verein hat Trainer Oliver Glasner schöne Erinnerungen, denn er führte den Verein wieder an die Spitze des österreichischen Fußballs zurück. Gute Nachrichten gibt es von Mario Götze, der wohl gegen Linz sein Debüt für die SGE feiern wird.

Eintracht Frankfurt beim Linzer ASK: Die Aufstellungen zum Testspiel

Erstmeldung vom Freitag, 8. Juli, 13.00 Uhr: Pasching – Das Warten hat ein Ende. Nachdem bereits ein Großteil des Teams von Eintracht Frankfurt Ende Juni das Training wieder aufgenommen hat, sind in dieser Woche nun auch die Nationalspieler aus ihren Urlauben zurückgekehrt. Trainer Oliver Glasner kann also intensiv damit beginnen, die Mannschaft auf die kommende Saison vorzubereiten. Diese wird mit Sicherheit eine Besondere, denn durch den Europa League-Triumph konnte sich die SGE erstmals für die Champions League qualifizieren.

Um bestens darauf eingestellt zu sein, begibt sich Eintracht Frankfurt am Samstag (9. Juli) in das obligatorische Trainingslager nach Windischgarsten in Österreich. Bis zum Samstag (16. Juli) wird dort dann intensiv an der Taktik gefeilt. Mit dabei ist auch Filip Kostic, der am Donnerstag (7. Juli) ins Mannschaftstraining einstieg. Ob er auch in der Champions League mit der SGE auflaufen wird, steht jedoch noch in den Sternen. Eine Entscheidung wird wohl erst in den kommenden Wochen fallen.

Eintracht Frankfurt testet gegen Linzer ASK: Hoffnung auf Debüt von Mario Götze

Gleich zu Beginn wartet auf Eintracht Frankfurt am Samstag ab 15.00 Uhr ein erster richtiger Prüfstein gegen den Linzer ASK, nachdem in den ersten Tests gegen den SV Nieder-Weisel und Viktoria Aschaffenburg bereits zwei Siege verbucht wurden. Gegen den Linzer ASK könnte Glasner nun einen ersten Einblick in eine potenzielle Aufstellung für die kommende Saison geben.

Ist dann auch Mario Götze erstmals im Trikot von Eintracht Frankfurt auf dem Platz zu sehen? Oliver Glasner macht den Fans im Interview mit dem vereinseigenen Sender EintrachtTV Hoffnung: „Ich dachte ehrlich gesagt, dass es schon gegen Aschaffenburg so weit ist. Er trainiert seit Mitte der Woche alles mit, da sollte jetzt nichts mehr dazwischenkommen. Dann wird es das Debüt in Linz geben, ja“, sagte er.

Trainingslager von Eintracht Frankfurt ohne Paciencia und Hrustic

Goncalo Paciencia und Ajdin Hrustic werden wohl zunächst nicht mit dem Team nach Österreich reisen, da beide Spieler aktuell für Verhandlungen mit anderen Vereinen freigestellt sind. Beide würden gerne mehr Einsatzzeit bekommen, bei Eintracht Frankfurt erscheint das aber aktuell nicht möglich. Vor allem Hrustic, der sich mit der australischen Nationalmannschaft für die WM 2022 in Katar qualifizieren konnte, möchte sich vor der WM natürlich in den Blickpunkt seines Nationaltrainers spielen. (msb)